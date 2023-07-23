انت الأن تتابع خبر عاجل.. قطع المياه عن هذه الأماكن في محافظة الجيزة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - عانت عدد من الأماكن محافظة الجيزة من قطع المياه في الساعات الأولي من صباح اليوم الأحد الموافق 23 يوليو 2023، بسبب بعض الأعمال التي تتم في الفترة الحالية من بقبل شركة المياه والصرف الصحيونشرت محافظة الجيزة بيان في وقت سابق على الصفحة الرسمية الخاصة بها على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك والذي أعلنت من خلاله المعلومات المتعلقة حول قطع المياه، والمناطق التي سوف تشهد قطع المياه والمدة الزمنية

وأوضحت محافظة الجيزة أنه تم قطع المياه لمدة ثلاثة ساعات متواصلة بداية من الثانية صباحا حتى الساعة الخامسة صباحا

سبب قطع المياه في الجيزة :

وأوضحت محافظة الجيزة أن سبب قطع المياه يتمثل في الصيانة الدورية لغسيل شبكات المياه، ضمن الأعمال الجارية في الربط الدائم على خط المياه المرشحة قطر 1200 مم H.D.P.E عالي الكثافة والخارج من محطة تنقية مياه 6 أكتوبر المرحلة الأولى والمغذي لمناطق هضبة الأهرام وفيصل والهرم

أماكن قطع المياه:

وكشفت محافظة الجيزة في بيانها عن الأماكن التي سوف تشهد انقطاع للمياه مناطق هضبة الأهرام، مساكن الضباط، المتحف، مساكن الشباب بالرماية” إلى جانب ضعف المياه بمنطقة نهاية فيصل ومتفرعاته ونهاية شارع الهرم ومتفرعاته

تنوية هام :

وأهابت محافظة الجيزة جميع المواطنين والمستشفيات بتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال المدّة المذكورة التي سوف يتم فيها قطع المياه التي سوف يتم إعادة ضخها مرة اخري بعد الانتهاء من أعمال الصبانة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن على رَقَم 125.