انت الأن تتابع خبر قطع الكهرباء في جميع المحافظات .. الوزارة تعلن عن المواعيد الجديدة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أصدرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة برئاسة الدكتور محمد شاكر بياناً هاماً خلال الساعات القليلة الماضية من اليوم الأحد الموافق 23 يوليو الجاري، بشأن مواعيد قطع الكهرباء في جميع المحافظات خلال الفترة القادمة.

قطع الكهرباء:

وتعاني جميع محافظات جمهورية مصر العربية مع قطع الكهرباء على فترات متقطعة في الفتر الحالية لتخفيف الأحمال، نتيجة ارتفاع درجات الحرارة نتيجة تعرض مصر للمنخفض الهندي الموسمي المصحوب بكتل هائية ساخنة قادمة من شبه الجزية العربية.

مواعيد قطع الكهرباء في جميع المحافظات:

وأوضحت وزارة الكهرباء في بيانها الذي نشرت نسخة منه على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك أن مواعيد قطع الكهرباء في جميع المحافظات سوف تكون قبل رأس الساعة بـ10 دقائق إلى ما بعدها بـ10 دقائق، مشيرة إلي أن سوف يتم توحيد موقع انقطاع الكهرباء بداية من مساء أمس السبت.

طلب عاجل :

وطالبت الوزارة بعدم استخدام استخدام المصاعد “الأسانسير” خلال تلك المدة المحددة حفاظا على سلامتهم، نتيجة قطع الكهرباء، حيث أنه مدة انقطاع التيار سوف تستمر لمدة ساعة كاملة مما يعني أن المواطن الموجود داخل المصعد في سوف يظل حبيس داخل المصعد طوال هذه المدة.

موعد انتهاء قطع الكهرباء في جميع المحافظات:

وأكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه سوف يتم انتهاء قطع الكهرباء في جميع المحافظات بداية من منتصف الأسبوع الحالي، مشيراً إلي أن الوزارة لجأت إلي تخفيف الأحمال جاء نتيجة تخفيف الضغط شبكة الغاز حتى عودتها بشكل قوى، وإنهاء أزمة الانقطاعات المتتالية الناتجة عن تخفيف الأحمال