انت الأن تتابع خبر عاجل ورسميا .. الحكومة تفجر مفاجأة الآن بشأن زيادة معاشات شهر اغسطس 2023 والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تبدأ الحكومة المصرية ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي والهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، في نزول معاشات شهر اغسطس 2023، بداية من يوم الثلاثاء بعد القادم والذي سوف يوافق الأول من الشهر الميلادي الجديد.

معاشات شهر اغسطس 2023:

وأكدت الحكومة، أن جميع منافذ الصرف المنتشرة في كافة الأماكن تستعد في الفترة الحالية لاستقبال أصحاب المعاشات لصرف معاشات شهر اغسطس 2023، مشيرة إلي أن هناك العديد من الوسائل التي يمكن من خلالها الحصول على المستحقات الشهرية وهي فروع بنك ناصر الاجتماعي وفروع هيئة البريد القومي وفروع البنوك العاملة في السوق المصري وفروع فوري والمحافظ الإلكترونية على شبكات الهاتف المحمول المختلفة سواء كانت اتصالات أو فودافون أو أورنج.

توجيه عاجل :

ووجهت وزارة التضامن الاجتماعي والهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية كافة منافذ الصرف برفع حالة الطوارئ، لبدء صرف مستحقات الشهر القادم، مع تشكيل غرفة عمليات ولجان ميدانية لمتابعة سير عملية الصرف، ومنع حدوث أي تكدس أو تزاحم حول منافذ الصرف مع التشديد على اتباع الإجراءات الوقائية والأساليب اللازمة لموجدة تحديات فيروس كورونا المستجد، المتبعة منذ فترة طويلة للغاية.

الزيادة الجديدة في المعاشات:

وأوضحت الحكومة أن أصحاب المعاشات سوف يحصلون على الزيادة الجديدة وفقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي حيث تبلغ نسبتها 15%، حيث أنها تتراوح ما بين 175 جنيه وهو الحد الأدنى لها و1635 جنيه كحد أقصى لها.

جدول صرف معاشات أغسطس 2023:

1- الشريحة الأولي من يصرف لهم من 1300 جنيه ببدء الصرف لهم خلال يومي 1 و2 أغسطس القادم.

2- الشريحة الثانية من يصرف لهم أقل من من 2300 جنيه سيتم بدء الصرف لهم خلال يومي 3 و4 أغسطس القادم.

3- الشريحة الثالثة من يصرف لهم أكثر من من 2300 جنيه سيتم بدء الصرف لهم خلال يومي 5 و6 أغسطس القادم.

4- من تخلف من عن المواعيد السابقة يتم البدء في الصرف لهم بداية من يوم 7 أغسطس القادم.