انت الأن تتابع خبر موعد إنتهاء أزمة قطع الكهرباء في مصر .. وتحذير هام لمواطنين والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعاني المواطن من قطع الكهرباء في مصر حيث أصبحت الأزمة متكررة خلال الإسبوع الماضي مع تصاعد درجة الحرارة لأرتفاعات غير مسبوقة مما أدي لإستخدام متزايد للكهرباء لتشغيل التكييفات وباقي الأجهزة الكهربائية التي تستهلك طاقة مرتفعه .

وشهدت عدة مناطق قطع الكهرباء في مصر وذلك بهدف تخفيف الأحمال علي إثر موجة الحر الشديدة التي ضربت البلاد في الأونة الأخيرة مع زيادة الإستهلال في الطاقة الكهربائية وإنخفاض ضغوط الغاز

قطع الكهرباء في مصر

كشفت الشركة القابضة للكهرباء عن موعد قطع الكهرباء في مصر حيث سيتم فصل التيار علي رأس الساعة بـ عشر دقائق إلي ما بعدها بعشر دقائق محذرة المواطنين بمنع إستخدام المصاعد في ذلك الوقت

كما كشفت الشركة القابضة للكهرباء عن توحيد نظام تخفيف الأحمال بداية من مساء أمس السبت، حيث سيستمر قطع الكهرباء في مصر لمدة ساعه تقريبا وعلي رأس كل ساعة فإذا مرت عشر دقائق من الساعة فلن يتم قطع الكهرباء

إنتهاء قطع الكهرباء في مصر

وتنتهي أزمة قطع الكهرباء في مصر منتصف الإسبوع الجاري وفق تصريحات وزير الكهرباء وسيعود التيار الكهربي لطبيعته كما كان منتظما

وتسعي الحكومة من قطع الكهرباء في مصر الي ترشيد الإستهلاك لخفض الضغط علي شبكة الغاز حتي تعود بشكل قوي وتنتهي أزمة إنقطاع التيار الكهربي بشكل متتالي

وعاني المواطن خلال الفترة الماضية من قطع الكهرباء في مصر بسبب تخفيف الأحمال وفق ما أعلنته الحكومة في وقت سابق علي ان تنتهي الأزمة في ممنتصف الإسبوع الجاري .

وتحاول الحكومة تخفيف الأحمال الكهربائية في فصل الصيف بسبب إرتفاع درجة الحرارة بشكل غير مسبوق ومنعا لحدوث أي عطل في محطات التوليد تؤدي لكارثة بجانب انخفاض ضغوط الغاز .