المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء يصدر تقريره الأسبوعي الــ 24

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 23 يوليو 2023 12:29 مساءً - بحث آخر المستجدات مع المفوضية الأوروبية لتصدير الأسماك لدول الاتحاد الأوروبي

1350 رسالة غذائية واردة ورفض 8 رسائل منها

تنفيذ 70 مأمورية رقابية على المصانع بمختلف المحافظات

تسجيل 73 منتج أغذية خاصة لدى الهيئة

أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي الـ 24، وذلك عن الفترة من 15 – 21 يوليو الجاري ، والذي تضمن العديد من الأنشطة والإنجازات المختلفة على النحو التالي:

استقبل الدكتور طارق الهوبي - رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء السيد/ كريستن بيجر - سفير الاتحاد الأوروبي بجمهورية مصر - والسيد/ نيكولاس زيميز - مستشار سفير الاتحاد الأوروبي ورئيس قسم التجارة والعلوم والمشاريع – وذلك بحضور بعض من مسؤلي الهيئة لمناقشة أوجه الدعم من قبل المفوضية الأوروبية لهيئة سلامة الغذاء وسبل التعاون وتعزيز التبادل التجاري فيما يخص المنتجات الغذائية بين مصر والاتحاد الأوروبي.

وأوضح الهوبي أنه تم مناقشة موقف بعض الصادرات المصرية إلى دول الاتحاد الأوروبي خاصة الموالح والفول السوداني، كما تم استعراض نسب الفحص المقررة مؤخراً من قبل المفوضية الأوروبية لبعض الحاصلات الزراعية، وأكد الهوبي أن الهيئة القومية لسلامة الغذاء قد أوضحت إجراءاتها المتخذة في هذا الشأن.

وأشار الهوبي أن اللقاء تناول أيضًا مناقشة آخر مستجدات ملف إعادة تصدير الأسماك البحرية للأسواق الأوروبية وكذا متطلبات الاتحاد الأوروبي لفتح الأسواق المصرية أمام تصدير الأسماك المستزرعة، والمتمثلة في سبل دعم مصر لهذا الملف الهام واستيفاء خطة مراقبة متبقيات العقاقير البيطرية.

أنشطة إدارات الهيئة المختلفة:

نفذت الإدارة العامة للرقابة على المصانع 70 مأمورية رقابية على مصانع الأغذية في كافة محافظات الجمهورية خلال الأسبوع الثالث من شهر يوليو الجاري، وتم تسجيل 12 منشأة غذائية لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وجاري إدراج 4 مصانع بالقائمة البيضاء.

وبلغ عدد زيارات الفحص والتفتيش والاعتماد التي قامت بها إدارة الرقابة على محطات ومراكز التعبئة 22 زيارة، وسجل 1 مركز تعبئة لدى الهيئة، وأصدرت الإدارة 443 إذن تصدير لحاصلات زراعية.

بلغ عدد الرسائل الغذائية المصدرة طبقًا لتقرير مركز معلومات الإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات 2825 رسالة بواقع 130000 طن، تنوعت مابين 615 صنف من دقيق، خضر وفواكه طازجة، ومنتجات غذائية متنوعة من 131 دولة، حيث تمثل أكبر الدول المستوردة من مصر السودان، السعودية الإمارات.

وكشف التقرير أن ميناء سفاجا احتل المركز الأول للأسبوع الثالث على التوالي في عدد الرسائل الغذائية المصدرة منه بإجمالي 490 رسالة ، يليه ميناء دمياط بإجمالي 370 رسالة، ثم مطار القاهرة بـ 285 رسالة.

فيما بلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة 1350 رسالة بواقع 370335 طن، تم رفض 8 رسائل منها، وتنوعت الرسائل الغذائية مابين 160 صنف من قمح، زيوت متنوعة، فول صويا، من 80 دولة، حيث تمثل أكبر الدول المصدرة إلى مصر روسيا، رومانيا، أوكرانيا وأندونيسيا.

كما كشف تقرير مركز معلومات الإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بهيئة سلامة الغذاء أن ميناء الإسكندرية احتل المركز الأول للأسبوع الثالث على التوالي في عدد الرسائل الغذائية الواردة إليه بإجمالي 430 رسالة ، يليه ميناء مطار القاهرة بإجمالي 230 رسالة، ثم ميناء دمياط بـ 210 رسالة.

ونفذت الإدارة العامة لتسجيل وتراخيص الأغذية الخاصة 4 زيارات رقابية، وسجلت 73 منتج و5 شركات، كما فحصت 893 منتج جديد، وأصدرت 24 شهادة بيع حر.

ومازالت غرفة العمليات التابعة لإدارة السلع الاستراتيجية بالهيئة تستكمل المرور على عدد من المحافظات لمتابعة سير عمل لجان استلام القمح المحلي وتذليل أي عقبات تواجه لجان الاستلام، كما تم تسجيل 4 مضارب أرز.

وفيما يتعلق بأنشطة إدارة الرقابة على السلاسل التجارية، فقد تم تنفيذ 59 مأمورية رقابية لفروع منشآت السلاسل التجارية للتأكد من استيفاء هذه المنشآت لاشتراطات سلامة الغذاء وذلك بعدد من محافظات الجمهورية، وبلغ عدد المنشآت التي سجلت لدى الإدارة 28 فرع، ليصبح عدد السلاسل المسجلة حتى تاريخه 1402 فرع لعدد 47 سلسة تجارية.

وتم تسجيل 329 منشأة من خلال المنظومة الإلكترونية للمحال العامة ذات النشاط الغذائي، بالإضافة إلى تسجيل 13 منشأة تحت مسمى المحال العامة عن طريق التقدم المباشر للتسجيل بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، وأجرت إدارة تسجيل وتراخيص المحال العامة 120 معاينة لمحال عامة.

ونفذت إدارة الرقابة على المنشآت التخزينية 16 مأمورية رقابية على المخازن بعدد من المحافظات، بواقع 14 مأمورية لمخازن القطاع الخاص، و2 مأمورية للمواقع الجديدة لمخازن التغذية المدرسية بمحافظة سوهاج، وقد تم استيفاء عدد 1 مخزن لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء ليصل إجمالي عدد المخازن المستوفاة إلى 225 مخزنًا.

كما تم حضور الاجتماع الثاني بمقر شركة سايلوفودز للصناعات الغذائية للوقوف على متطلبات إنشاء 93 مخزنًا لصالح منظومة التغذية المدرسية طبقًا لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ومساحات الأراضي التي تم تخصيصها من مختلف المحافظات.

وفيما يتعلق بإدارة موردي الألبان، تم القيام بــــ 14 مأمورية رقابية على المحالب ومراكز تجميع الألبان بمحافظات المنيا، المنوفية، الشرقية، القليوبية، الاسماعيلية، مقسمة ما بين 11 زيارة معلنة و 3 زيارات غير معلنة.

كما تم استيفاء عدد 1 محلب لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء ليصل إجمالي عدد المحالب المستوفاة والمدرجة بالقائمة البيضاء إلى 42 محلبًا.

كما تم حضور اجتماع اللجنة الفنية للألبان بالهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة لمناقشة أهم الملاحظات على مشروع الألبان المتخمرة، الألبان المجففة والقشدة المجففة، وخليط الألبان المجففة بالزيوت النباتية، الشرش المجفف.

وبلغ إجمالي عدد الشكاوى الواردة إلى الهيئة من جهات استقبال الشكاوى المختلفة (البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة - مجلس الوزراء) – جهاز حماية المستهلك، بالإضافة إلى الشكاوى المقدمة مباشرة إلى الهيئة 26 شكوى، وتم غلق 25 شكوى، وجاري فحص 1 شكوى.

وشن فريق إدارة الشكاوى حملات على 99 منشأة بمختلف المحافظات للتأكد من مدى صلاحية المنتجات المعروضة.

وقامت الإدارة العامة للرقابة على الأسماك ومنتجات الأحياء المائية بـ 36 زيارة رقابية على مراكب / سفن الصيد ومصانع وموردي الأسماك وشركات التصدير ووحدات التجهيز.

وفيما يخص إدارة الرقابة والتراخيص على المنشآت السياحية فقد تم القيام بـ 52 زيارة شملت أعمال الرقابة الدورية ومعاينة التراخيص بالعديد من المحافظات، واستوفى 1 مطعم لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

ونفذت إدارة وحدات الطعام المتنقلة 14 مأمورية فحص على وحدات الطعام في محافظات القاهرة، أسيوط، الجيزة، البحر الأحمر، وسجلت 2 وحدة طعام لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي.

وأجرت الإدارة العامة للمجازر 12 زيارة فحص على مجازر الدواجن ومصانع الأمعاء ومجازر اللحوم، وأصدرت 27 إذن تصدير لمغلفات طبيعية حيوانية لدول الاتحاد الأوروبي.

حملات الهيئة التفتيشية على الأسواق بمختلف المحافظات:

وفي إطار جهود فروع الهيئة لتشديد وإحكام الرقابة على المنشآت الغذائية تنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق الهوبي – رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء –للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة وحفاظًا على صحة المستهلكين بمختلف المحافظات،،،

قام فرع سلامة الغذاء بمحافظة الغربية بشن 60 حملة تفتيشية على 200 منشأة غذائية للتأكد من تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء بمختلف مدن ومراكز المحافظة، وأسفرت تلك الحملات عن ضبط طن و200 كيلو خل مغشوش، كما تم ضبط منتجات غذائية منتهية الصلاحية (لحوم،كبدة، مكسبات طعم، مشروبات غازية، منتجات ألبان، زيوت، خضروات) تقدر كميتها بـــ 350كيلو جرام ، كما تم ضبط 11 طن ونصف مخلل غير صالح للاستهلاك الآدمي، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير محاضر بالنيابة العامة.

كما تم تحرير عدد (35) إقرار إعدام منتجات غذائية منتهية الصلاحية بناءً على طلب صاحب المنشأة، وتم إعدام طن عسل أسود غير صالح للاستهلاك الآدمي وذلك بناءً على قرار النيابة العامة، وتم تنفيذ عدد(6) قرارات نيابة.

وتم الإشتراك في حملات مكبرة مع المحافظة ومديرية التموين ومباحث التموين والطب البيطري والصحة، وأسفرت تلك الحملات عن تحرير 100 محضر وسحب عينات للأغذية التي يشتبه في صلاحيتها، وتم التحفظ على جميع المضبوطات لاتخاذ الإجراءات القانونية، كما تم فحص الأغذية بمراكز التأهيل والإصلاح.

وشن فرع هيئة سلامة الغذاء بمحافظة الدقهلية 12 حملة تفتيشية على أكثر من 35 منشأة غذائية بجميع مراكز ومدن المحافظة للتأكد من تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء، وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 1123 كيلو منتجات غذائية متنوعة منتهية الصلاحية (مستلزمات انتاج مواد خام للحلويات - ألبان – مصنعات لحوم – مصنعات دجاج – مخللات متنوعة - عصائر مختلفة )، وتم إعدام جميع تلك المضبوطات، كما تم التحفظ على منتجات غذائية متنوعة ( سكر - مصنعات لحوم – أسماك متنوعة ).

و تم تحرير عدد (10) محاضر عدم وجود شهادات صحية، و عدد (2) محضر عدم تطبيق الاشتراطات الصحية، وعدد (2) محضر غش تجاري ، كما تم تحرير عدد (20) إقرار إعدام منتجات غذائية منتهية الصلاحية بناءً على طلب صاحب المنشأة.

وقام فرع سلامة الغذاء بمحافظة القليوبية بـ (15) حملة تفتيشية على 146 منشأة غذائية بجميع مراكز ومدن المحافظة، وأسفرت الحملات عن ضبط كميات من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية والتي تظهر عليها علامات الفساد (أجبان مختلفة، مكرونة، سمن نباتي، بهارات، عصائر ، سناكس، مربى مخللات) تجاوزت الـ 330 كيلوجرام ، كما تم إعدام 562 عبوة منتجات غذائية متنوعة وذلك خلال التفتيش على المنشآت الغذائية بنطاق مراكز (بنها، طوخ، قها، قليوب، القناطر الخيرية، شبرا الخيمة، شبين القناطر).

وتمت عملية إعدام تلك المنتجات بناءً على طلب من صاحب المنشأة في حضور لجنة من مفتشي الهيئة القومية لسلامة الغذاء.