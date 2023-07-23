وزير الأوقاف يفتتح دورة اللغة العربية للأئمة والواعظات

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 23 يوليو 2023 01:28 مساءً - نشر الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، تدوينه له على موقع التواصل الإجتماعى "تويتر" تحث على تطوير الذات والاستمرارعلى التعلم واكتساب المهارات، قائلا "حين تتوقف عن تطوير ذاتك يسبقك الزمن ويسبقك الآخرون، وتصبح في المؤخرة أو تزحزح عن المقدمة التي كنت فيها أو عليها، ولم يعد حاضرك كماضيك بل يصير عبئا عليه منتقصا منه، لأن الرصيد الذي تنفق منه حينئذ ينفد ولا ينمو".

وأضاف أن "الحفاظ على القمة أصعب من الوصول إليها ، بل إن الحفاظ على أي مكتسب حققته والبناء عليه أصعب بكثير من الوصول إليه في عالم متسارع في كل شيء ولا ينتظر الكسالى ولا المترددين ولا المتخاذلين".

واعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أول شهادتين في مجال ضمان الجودة والاعتماد في المجال الدعوي من الدرجة الأولى الفئة (أ)، الأولى لمسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) بالقاهرة، والثانية لمسجد الصحابة بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء.

وأوضح وزير الأوقاف أن هذه الشهادة تأخذ في عين الاعتبار كل ما يتصل بالمسجد مبنى ومعنى من حيث العمارة والصيانة والأداء الدعوي، وعلى أن يتم إعادة تقييم وضع وأداء المساجد التي تحصل على هذه الشهادة كل ثلاث سنوات لمراجعة مدى حفاظها واستمرارها على المستوى التي وصلت إليه.