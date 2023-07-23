لأول مرة.. وزير الأوقاف يكلف الأئمة والواعظات بتدريس اللغة العربية والتربية الدينية للشهادات الابتدائية والإعدادية والثانوية الأزهرية بالمساجد الكبرى

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 23 يوليو 2023 01:28 مساءً - كلف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الأئمة والواعظات بتدريس اللغة العربية فى المساجد.

وأعلن جمعة أنه سيتم تنظيم دورات للغة العربية للصف السادس الابتدائي والثالث الأعدادى والثانوية الأزهرية.

وأضاف أنه "يمكن الاستفادة من المعلمين وخريجى اللغة العربية.. ولايجوزلأي أحد دخول المسجد إلا بموافقة كتابية من المديرية".

وأشار أن الواعظات اللتن يستطعن التدريس اللغة الانجليزية، فعليهن تدريسها للطلاب والطالبات بالمساجد، مشيرا أن هذا بمثابة صدقة عن علمهن ونفسهن.

وأوضح "نحن كأئمة ليس لدينا عذر عند الله ربما يهدمك الموت مفاجئة لكن سيرزقك بحسن الخاتمة كما حدث لعدد من الأئمة أن كتب الله لهم الموت فوق المنبر ولذلك لا يحبس الإمام ويقوم به ولكى يضع الله فى مكانه عالية فى الدنيا والأخرة".

ولفت أنه "من تعظيم شعائر الله أن يرتدى الإنسان أفضل ما عندة من ملابس عند ذهابه للمسجد معتبراً ملابس العاملين بالمساجد من تعظيم مشاعر الله"