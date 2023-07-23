انت الأن تتابع خبر عاجل ورسميا .. الحكومة تعلن بدء تسليم هذه “الهدية” قبل انطلاق معاشات أغسطس 2023.. اعرفها من هنا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أصدرت الحكومة ممثلة في اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد اليوم الأحد 23 يوليو الجاري، القرار المنتظر لأصحاب المعاشات قبل البدء في صرف مستحقاتهم الشهرية الخاصة بشهر أغسطس القادم.

أصحاب المعاشات:

وأعلن الغضبان في نص قراره عن بدء صرف أعمال تسليم بطاقات الذكية “كارت ميزة” لأصحاب المعاشات في المنطقة الحرة ممن يتم صرف لها بدل المنطقة الحرة، مشيراً أن جري البدء في التسليم بداية من الساعة السادسة صباح اليوم.

كارت ميزة لأصحاب المعاشات:

وأوضح محافظة بورسعيد، أنه أعمال تسليم كارت ميزة لأصحاب المعاشات سوف تظل مستمرة حتي يوم السبت القادم 29 يوليو بداية من الساعة السادسة صباحاً حتي الساعة السادسة مساءً من نفس اليوم لمدة 12 ساعة يومياً.

أماكن تسليم كارت ميزة لأصحاب المعاشات:

وأشارت الحكومة أن عملية تسليم بطاقات الصراف الآلي تتم عبر بوابة الدخول المجاورة لمديرية أمن بورسعيد، مشيراً أن السبب رواء صدار هذه الكروت يتمثل في توفير كافة سبل الراحة للمواطنين وسرعة حصولهم على البطاقات.

موعد صرف بدل المنطقة الحرة:

وأكد العضبان أنه سوف يتم البدء في صرف مستحقات شهر أغسطس القادم الخاصة ببدل المنطقة الحرة لأصحاب المعاشات داخل المحافظة اعتباراً من الأول من شهر أغسطس بواسطة ماكينات الصرف الآلى واستخدامها فى شراء أى احتياجات أخرى، كما يمكنهم من خلالها جميع مدفوعات الاجهزة الحكومية وغير الحكومية.

موعد صرف معاشات أغسطس 2023:

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي والهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أنه سوف يتم البدء في صرف معاشات شهر أغسطس القادم بداية من يوم الثلاثاء بعد القادم والذي سوف يوافق الأول من شهر أغسطس بواسطة ماكينات الصرف الآلى وفروع بنك ناص الاجتماعي وفروع البريد الومي والبنوك العامة في السوق المصري والمحافظ الإلكترونية ومنافذ فوري.