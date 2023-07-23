انت الأن تتابع خبر صدمة جديدة للمواطنين .. مركز تغير المناخ تكشف عن حالة الطقس في مصر اليوم الأحد 23 يوليو والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حذر مركز تغير المناخ بوزارة الزراعة برئاسة الدكتور محمد علي فهيم، من حالة الطقس في مصر اليوم الأحد 23 يوليو الجاري، بسبب القبة الحرارية التي تتعرض لها البلاد خلال هذه الأيام.

حالة الطقس في مصر اليوم:



وأوضح فهيم في حواره ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، أن حالة الطقس في مصر اليوم بها حالة يطلق عليها حبس الحرارة، حيث تبلغ درجات الحرارة الصغري في الليل لا تقل عن 29 درجة، بسبب عدم وجود أي تسريب للحراراة.

تحذير عاجل :

وحذر رئيس مركز تغير المناخ بوزارة الزراعة من التعرض المباشر والمستمرة لأشعة الشمس لفترات طويلة لاسيما في فترة الظهيرة التي تكون فيها أعلي درجة حرارة، حيث أن ذلك قد يؤدي للإصابة بالإجهاد الحراري، مطالباً جميع المواطنين تناول قدر كبير من المياه وأخذ استراحات بين كل فترة والأخرى.

موعد انتهاء الموجة الحارة:

من جانبها أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي في هيئة الأرصاد الجوية أن الموجة الحارة التي تضرب جميع محافظات الجمهورية هذه الفترة سوف تظل مستمرة حتي نهاية شهر يوليو الجاري، وحيث أنها تتسبب في زيادة في نسب الرطوبة الموجودة في الجو حيث أنها سوف تسجل زيادة تتراوح ما بين درجتين إلي ثلاثة درجات، والتي ترتب عليها أن يكون هناك زيادة بالإحساس بارتفاع درجات الحرارة.

درجات الحرارة اليوم الأحد 23 يوليو:

وكشفت الأرصاد الجوية عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على جميع محافظات جمهورية مصر العربية وهي كما يلي :

1- محافظة القاهرة العظمى 37درجة والصغرى 27درجة.

2- أما عن محافظة الإسكندرية العظمى 35 درجة والصغرى 23 درجة.

3- بالنسبة إلي مطروح فدرجة الحرارة العظمي المتوقعة 30 درجة والصغرى 22 درجة.

4- أما جنوب الصعيد بالتحديد محافظة سوهاج فالعظمى 40 درجة والصغرى 27 درجة.

5- كذلك الأمر بالنسبة إلي قنا العظمى 40 درجة والصغرى 27 درجة.

6- أما في نهاية محافظات جمهورية مصر العربية وهي أسوان فدرجة الحرارة العظمى المتوقعة اليوم هي45 درجة والصغرى 29 درجة.