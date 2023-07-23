الإفراج بالعفو عن عدد من النزلاء المحكوم عليهم بمناسبة ذكرى 23 يوليو (صور)

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 23 يوليو 2023 04:28 مساءً - بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو، وتنفيذاً لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو، عقد قطاع الحماية المجتمعية لجان الفحص ملفات النزلاء على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة.

انتهت أعمال اللجان إلى إنطباق القرار على (499) نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للإنخراط فى المجتمع.









