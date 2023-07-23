وزير الكهرباء: تخفيف الأحمال خطوة ضرورية ومؤقتة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 23 يوليو 2023 05:24 مساءً - قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمد شاكر، إن إجراءات تخفيف الأحمال مؤقتة، مؤكدًا أن هذه الخطوة الضرورية تستهدف الوصول للضغوط العادية لشبكة الغاز المستخدم في إنتاج الكهرباء، وتلبية كافة الاحتياجات الكهربية.

وأوضح شاكر - وفقا لما جاء في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن الوزارة تعمل بكل جدية على إدارة هذا الوضع المؤقت بشكل فعال، مشيرًا إلى أنه على الرغم من تخفيف الأحمال مؤقتًا في بعض المناطق، فإن هذه الإجراءات يتم اتخاذها في أضيق الحدود لتجنب أي زيادة في الأحمال الكهربية، نتيجة للموجة الحارة الشديدة التي تشهدها البلاد.

وتابع الوزير: "بتحقيق التوازن بين الإنتاج واستهلاك الكهرباء، فإننا نعزز استقرار الأحمال وضمان تلبية الاحتياجات المتزايدة من الاستهلاك"، مؤكدا أن توفير خدمة لائقة للمواطنين يأتي على رأس أولويات الوزارة، وأن ترشيد استهلاك الكهرباء خلال هذه الموجة الحارة يستهدف الحفاظ على استدامة توفير الكهرباء يوميًا على المدى الطويل، في إطار حرص الوزارة على بناء نظام طاقة مستدام يمكن أن يلبي احتياجات الأجيال المقبلة.

وشدد شاكر، على أهمية تبني ممارسات موفرة للطاقة مثل إطفاء الأنوار والأجهزة عند عدم الاستخدام، وتحسين كفاءة استخدام أجهزة تكييف الهواء، وتجنب استهلاك الكهرباء غير الضروري خلال ساعات الذروة

واختتم: "إننا نعمل بكل تفانٍ لتحسين هذا الوضع المؤقت وملتزمون بإعادة الكهرباء في أقرب وقت، كما نواصل تقييم استهلاك الكهرباء لضمان عودة سلسة ومستمرة لتزويد المواطنين بالكهرباء بشكل طبيعي".