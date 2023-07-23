أخبار مصرية

القوات المسلحة تشارك فى إخماد حرائق غابات اليونان بتوجيهات من الرئيس السيسى

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احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 23 يوليو 2023 06:30 مساءً -  

تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة واستمراراً للدعم المصرى المقدم للدول الصديقة والشقيقة لمجابهة كافة الأزمات والمحن التى تتعرض لها، أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها بتجهيز ثلاث طائرات هليكوبتر من طراز "شينوك" مزودة بكافة المعدات والوسائل المتطورة لمشاركة السلطات اليونانية فى إخماد الحرائق المندلعة فى عدد من الغابات بدولة اليونان.

 

يأتى ذلك تأكيداً على عمق العلاقات التاريخية التى تربط بين مصر واليونان .

 

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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