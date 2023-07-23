متحدث السياحة: توقعات بوصول مصر إلى 15 مليون سائح خلال العام الحالى

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 23 يوليو 2023 09:29 مساءً - قال أحمد يوسف المتحدث باسم وزارة السياحة، إنه هناك توقعات بأن تصل مصر إلى 15 مليون سائح خلال هذا العام، خاصة أن أكبر رقم حصلنا عليه في مصر كان عام 2010 وكان 14 مليون سائح.

وأضاف المتحدث باسم وزارة السياحة، في تصريحات لبرنامج الحياة اليوم، المذاع على قناة الحياة، أنه إذا استمرينا على هذا النهج سيأتى لنا رقم لم يحدث من قبل من حيث عدد السائحين، حيث لدينا 3 محاور رئيسية للوصول للمستهدف 30 مليون سائح خاصة أن السياحة قيمة كبيرة.

وأوضح المتحدث باسم وزارة السياحة، أن الاستراتيجية تعتمد على مضاعفة الطيران 3 أمثال، والتجربة السياحة التي يخوضها السائح تكون أفضل، وتحسين مناخ الاستثمار مع القطاع الخاص.