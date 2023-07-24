" الأرصاد الجوية " : استمرار ارتفاع درجات الحرارة على كافة الأنحاء .. المحسوسة بالقاهرة 41 درجة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 24 يوليو 2023 09:30 صباحاً - أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أنها تتوقع أن يشهد اليوم الإثنين ارتفاع في درجات الحرارة ليسود طقس مائل للحرارة رطب الحرارة فى الصباح الباكر على كافة الأنحاء شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية جنوب سيناء و جنوب الصعيد حار رطب على السواحل الشمالية الغربية مائل للحرارة رطب ليلا على كافة الأنحاء.

كما توقعت أن يشهد اليوم نشاط رياح محدود على بعض المناطق مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة وشبورة مائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الإثنين، القاهرة العظمى 38 درجة والمحسوسة 41 درجة والصغرى 26 درجة، والإسكندرية العظمى 33 والصغرى 24 درجة، ومطروح العظمى 33 درجة والصغرى 23 درجة، وسوهاج العظمى 43 درجة والصغرى 27 درجة، وقنا العظمى 44 درجة والصغرى 28 درجة، وأسوان العظمى 45 درجة والمحسوسة 46 والصغرى 29 درجة .