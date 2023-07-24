رئيس الوزراء يعرب عن تطلع مصر لتعزيز التعاون مع المنظمة الدولية للهجرة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 24 يوليو 2023 10:27 صباحاً - أعرب رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عن تطلع مصر لتعزيز التعاون مع المنظمة الدولية للهجرة خلال الفترة المقبلة، لا سيما في ضوء ما يحتله ملف الهجرة من أهمية كبيرة بالنسبة لمصر التي تستضيف 9 ملايين مهاجر ولاجئ.

جاء ذلك خلال لقاء مدبولي مع المديرة العامة المنتخبة الجديدة للمنظمة الدولية للهجرة إيمى بوب، وذلك على هامش مشاركته نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، في فعاليات المؤتمر الدولي للهجرة والتنمية بالعاصمة الإيطالية روما، وحضر المقابلة سفير مصر في روما السفير بسام راضي .

وتوجه رئيس الوزراء، خلال المقابلة، بالتهنئة لإيمى بوب لانتخابها كأول سيدة سوف تتولى منصب مدير عام المنظمة الدولية للهجرة، مشيدًا بإسهاماتها خلال فترة توليها منصب نائب المدير العام، وما حققته من نجاحات في ملف إصلاحات المنظمة.

وأكد مدبولي أهمية الحاجة لتطوير آليات التعامل مع ملف الهجرة، واستحداث مناهج عمل تساعد في معالجة جذور ملف الهجرة غير الشرعية، وتسهم في تخفيف الأعباء عن الدول المستضيفة للاجئين.

من جانبها، توجهت المديرة العامة المنتخبة للمنظمة الدولية للهجرة بالشكر لمصر على استضافتها لأعداد كبيرة من اللاجئين والمهاجرين، وتقديمها كل الخدمات اللازمة لهم، رغم التحديات والأعباء الاقتصادية التي تترتب على ذلك، وأضافت أن الجوار الجغرافي جعل مصر تستقبل العدد الأكبر من اللاجئين السودانيين، في أعقاب اندلاع الصراع في السودان.

وأعربت إيمى بوب عن تطلعها للتعاون مع مصر، فور توليها رسميًا مهام منصبها في أكتوبر القادم، من أجل استكشاف سبل فتح مسارات منظمة وشرعية للمهاجرين، لتقليل عمليات الهجرة غير الشرعية، بالتوازي مع تعزيز الجهود لمساندة الدول المستقبلة للاجئين.