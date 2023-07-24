1629 طالب وطالبة يواصلون أداء امتحانات الشهادة الإعدادية للدور الثاني بشمال سيناء

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 24 يوليو 2023 12:30 مساءً - يواصل اليوم الاثنين 1629 طالبا وطالبة بشمال سيناء امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي "الشهادة الإعدادية" للدور الثاني داخل 14 لجنة بمختلف مراكز المحافظة.

وقال حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، إن الامتحانات تتواصل لليوم الثاني بدون أي شكاوى داخل اللجان الامتحانية بالمحافظة وعددها 14 لجنة بإدارات العريش والشيخ زويد ورفح ونخل والحسنة بوسط سيناء وبئر العبد التعليمية.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء أن إجمالي عدد اللجان الامتحانية بالمحافظة 14 لجنة، وعدد الطلاب والطالبات بإدارة العريش التعليمية 867، بعدد 5 لجان، وبإدارة بئر العبد التعليمية 547 ، بعدد 4 لجان، وبإدارة الشيخ زويد التعليمية 99، بلجنة واحدة، وبإدارة رفح التعليمية 60، بلجنة واحدة، وبإدارة الحسنة التعليمية 33، بلجنة واحدة، وبإدارة نخل التعليمية 23، بعدد 2 لجنة

وأشار رضوان إلى أن الطلاب أدوا أول أمس السبت الامتحانات في مادة الجبر والإحصاء في الفترة الأولى بزمن إجابة ساعتان، و في الفترة الثانية أدوا مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات بزمن إجابة ساعة واحدة.

ويؤدي الطلاب اليوم الإثنين ، الامتحان في الفترة الأولى في مادة الهندسة وسيكون زمن الإجابة ساعتان، ويؤدي الطلاب في الفترة الثانية الامتحان في مادة التربية الفنية وسيكون زمن الإجابة ساعتان.

ويؤدي الطلاب الامتحان يوم الثلاثاء في مادة اللغة الإنجليزية وسيكون زمن الإجابة ساعتان ، ويوم الأربعاء ٢ يؤدي الطلاب الامتحان في مادة الدراسات الإجتماعية وزمن الإجابة ساعتان.

أما يوم الخميس فيؤدي الطلاب الامتحان في الفترة الأولى في مادة اللغة العربية والخط وزمن الإجابة ساعتان ونصف ، وفي الفترة الثانية في مادة التربية الدينية وزمن الإجابة ساعة ونصف.

وتختتم الامتحانات يوم السبت القادم حيث يؤدي الطلاب الامتحان في مادة العلوم وزمن الإجابة ساعتان، وقد تم إرسال التكليفات للمعلمين والمعلمات والإداريين المكلفين بأداء أعمال الامتحانات