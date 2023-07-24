القوات المسلحة تشارك فى ندوة مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 24 يوليو 2023 02:25 مساءً - شاركت القوات المسلحة فى الندوة التى نظمها مركز القاهرة الدولى لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام التابع لوزارة الخارجية بمناسبة الإحتفال باليوم العالمى لحفظ السلام بالأمم المتحدة تحت عنوان " المساهمات المصرية فى عمليات حفظ السلام الأممية ما بين الماضى والحاضر والمستقبل الفرص والتحديات " .

بدأت الجلسة الإفتتاحية للندوة بكلمة للسفير / أحمد نهاد عبد اللطيف مدير عام مركز القاهرة الدولى لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام الذى أشار إلى أن هذه الندوة تعطى مساحة لتبادل الخبرات المصرية المختلفة فى حفظ السلام .

وألقى اللواء / علاء قاسم رئيس جهاز الإتصال بالمنظمات الدولية كلمة أشار فيها إلى دور مصر الفاعل ضمن البعثة الأممية لحفظ السلام بمناطق النزاعات فى العديد من دول العالم على مدار عقود مؤكداً أن مصر من أكثر الدول المشاركة بقوات فى حفظ السلام .

تلاها عدد من الجلسات والورش التى تناولت الدور والمساهمات المصرية العسكرية والشرطية والتحديات المرتبطة بالمشاركة والعمل من أجل حفظ السلام وتغير طبيعة النزاعات ، والصعوبات التى تواجه قادة مهام حفظ السلام وكيفية الإستفادة من الخبرات السابقة للعاملين فى مجال حفظ السلام ، وعرض مشاركة العنصر النسائى فى مهام حفظ السلام وأهميته ودوره فى مهام الأمم المتحدة والتحديات التى تواجه العناصر النسائية .

وإختتمت الندوة بعدد من التوصيات لبناء قدرات الكوادر المخطط مشاركتها مستقبلاً فى مهام الأمم المتحدة ، حضر الندوة عدد من قادة القوات المسلحة وعدد من عناصر القوات المسلحة المصرية الذين سبق لهم العمل كقادة بمهام الأمم المتحدة .