وزير التنمية المحلية ومحافظ الفيوم يفتتحان المركز التكنولوجي المطور بمجلس مدينة أبشواي

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 24 يوليو 2023 04:27 مساءً - افتتح اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، المركز التكنولوجي المطور بمجلس مدينة أبشواي.

جاء ذلك بحضور المهندس محمد السيد أبو جاعور مساعد وزير التنمية المحلية للتخطيط، والدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء عبد الفتاح تمام سكرتير عام المحافظة، والدكتور ولاء جاد الكريم مدير الوحدة المركزية لمبادرة حياة كريمة بالوزارة، واللواء ضياء الدين عبد الحميد السكرتير العام المساعد، والدكتورة ميرفت عبد العظيم، والأستاذ أيمن شكري، عضوي مجلس النواب، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، واللواء وليد جوهر رئيس الإدارة المركزية لتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي بالوزارة، والأستاذ مراد مسعود رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبشواي، والأستاذ هاني الحسيني مسئول الدعم بالديوان العام، رئيس اللجنة المشرفة على المراكز التكنولوجية بمجالس المدن.

عقب الافتتاح، تفقد وزير التنمية المحلية، ومحافظ الفيوم، سير العمل بالمبنى الجديد للمركز التكنولوجي المطور، المقام على مساحة 375 متر مربع، بتكلفة 2.2 مليون جنيه، وناقشا موظفي المركز، والمترددين عليه، حول الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث يضم المركز التكنولوجي عدد 2 صالة لاستقبال المواطنين، وشباك لتلقى الطلبات، وآخر للشكاوى، إضافة إلى شباك لتراخيص البناء، وشباك للاستعلامات، وآخر لذوي الهمم، وخزينة، وخزان للحريق، فضلاً عن عدد من المكاتب الخدمية.

وأشار اللواء هشام آمنة إلي إن المركز التكنولوجي المطور الذي تم افتتاحه اليوم يعد أحد ثمار جهود الحكومة الرامية لحوكمة وتحسين مستوي أداء الخدمات المقدمة للمواطنين في إطار توجه الدولة نحو تمكين الإدارة المحلية وتشجيع منظومة التحول الرقمي مما يضمن تعزيز الشفافية ورفع مستوى الرضا والثقة ليس فقط لدي المواطن.. ولكن لدي المستثمرين وأصحاب الأعمال على حد السواء.

وأوضح وزير التنمية المحلية أنه تنفيذا ًلتكليفات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لقد تبنت الحكومة خطة طموحة لتعزيز الحوكمة على جميع المستويات باعتبارها البنية الأساسية لتحقيق كافة أهداف وغايات رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، حيث أولت الحكومة قضايا زيادة الشفافية والمساءلة وتعزيز الشراكات وتمكين الإدارة المحلية أولوية خاصة في جميع خطط التنمية باعتبارهم ركائز أساسية لتحقيق الأهداف التنموية للدولة وإعلاء رضا المواطنين..

وأشار اللواء هشام آمنة إلي أن الحكومة تدرك قيمة وأهمية الاستثمار في تحسين اجراءات الوصول للخدمات الحكومية وحوكمة وتبسيط هذه الإجراءات باعتبارها.. ليس فقط ملمحاً أساسياً للتميز الحكومي وتنافسية الجهاز الاداري للدولة.. ولكن ايضاً حافزاً لجذب الاستثمار وتطوير مناخ الاعمال وتهيئة بيئة ممكنة للقطاع الخاص ، مشيرا الي أن الجهود المبذولة من وزارة التنمية المحلية لتحسين الخدمات المقدمة من خلال الوحدات المحلية للمواطنين ولأصحاب الأعمال.. وبالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.. قد أثمرت بالفعل عن إنشاء وتطوير 302 مركز تكنولوجي على مستوي الجمهورية.. لتكون بمثابة الشباك الواحد لتقديم الخدمات ويفصل بين مقدم الخدمة وطالبها.. تحقيقاً لمبادئ المساءلة والشفافية.. وذلك من إجمالي 316 مركز تكنولوجي مخطط الانتهاء منها بحلول نهاية العام الحالي.

وأضاف وزير التنمية المحلية ان وجودنا اليوم لافتتاح المركز التكنولوجي السادس والأخير بمركز إبشواي بمحافظة الفيوم هو واحد ضمن سلسلة من الجهود الداعمة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والأعمال بالمحافظة؛ حيث تم تطوير 6 مراكز التكنولوجية لتغطي جميع مراكز المحافظة، وتوفير التطبيق الموحد للخدمات، والتدريبات اللازمة لرفع كفاء العنصر البشري، وسيارة خدمة متنقلة، وكذا ميكنة وتطوير المركز التكنولوجي الخص بديوان عام المحافظة وربطها بالمراكز التكنولوجية ، كما تم ربط جميع المراكز التكنولوجية بمراكز إصدار التراخيص تمهيداً لتحقيق منظومة الخدمات المتكاملة. وذلك بهدف تمكين المواطن من الحصول على الخدمة المطلوبة.. في أي وقت وفي أي مكان.. بكفاءة وفاعلية.

وأكد محافظ الفيوم، حرص المحافظة على تطوير المراكز التكنولوجية ورفع كفاءة العاملين فيها، للنهوض بجودة الخدمات المقدمة والتيسير على المواطنين، مشيراً إلى أنه تم تنظيم دورات تدريبية لرفع كفاءة الموظفين، كما يتم تنظيم ندوات توعوية للمواطنين حول أهمية ترخيص المحال التجارية والاستفادة من مزايا القانون الجديد .