المصري الديمقراطي: نظام القائمة النسبية هو الأفضل وقدمنا مقترحا للحوار الوطني

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 24 يوليو 2023 04:28 مساءً - قالت النائبة مها عبدالناصر، عضو حزب المصري الديمقراطي، أن النظام الانتخابي الأفضل هو نظام القوائم النسبية، حيث سبق وأعلن الحزب تأييده لهذا النظام وذلك بالتنسيق مع أحزاب الحركة المدنية، مشيرة الي أن الحزب قدم رؤيته خلال جلسات الحوار الوطني وقدم مقترح متكاملة حول أليات تطبيق هذا النظام.

وأضافت عبد الناصر في تصريحات خاصة لـ "صوت الأمة"، أن نظام القوائم النسبية هو الأكثر ضمانا لتمثيل المواطنين حيث أن القوائم المغلقة غير عادل حيث من الممكن أن تحصل القائمة على أكثر من 40% من عدد الأصوات ومع ذلك لا تمثل في حين يضمن نظام القوائم النسبية تمثيل لمن حصل علي الأصوات ويحافظ على أصوات الناخبين.

وأشارت أن نظام القوائم النسبية يتماشى أيضا مع نظام انتخابات المحليات وهو النظام الأنسب في ظل الظروف التي تمر بها الدولة المصرية مشيرة إلى أن هناك إجماع داخل أحزاب الحركة المدنية على اختيار نظام القوائم النسبية، الأمر الذي تم التأكيد عليه في أكثر من مناسبة سواء خلال جلسات الحوار أو عبر وسائل الإعلام المختلفة.