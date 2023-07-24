الكرامة: نظام القوائم النسبية يسمح بزيادة تمثيل الأحزاب

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 24 يوليو 2023 04:28 مساءً - قال محمد بيومي القيادي بحزب الكرامة، إن الحزب يدعم نظام القوائم النسبية كونها تعطي الأحزاب تمثيلا أكبر داخل المجالس النيابية، وأيضاً يمكن تطبيقه على المحليات مشيراً إلى أن رؤية حزب الكرامة تمثل موقف الحركة المدنية .

وأضاف بيومي خلال تصريحاته لـ"صوت الأمة" أن نظام القوائم المغلقة يحرم 49% من الأصوات من حقهم في اختيار من يمثلهم والنظام لم يعد موجود في معظم دول العالم لذلك يضمن النظام النسبي تمثيل عادل لكل الأصوات التي شاركت في الانتخابات كذلك يعمل علي زيادة نسب المشاركة في الانتخابات ويشجع المواطنين على النزول للانتخابات.

وتابع أن الحزب يدعم نظام 50% قوائم نسبية، و50% لنظام الفردي بحيث يضمن تمثيل كل الفئات مع الحفاظ على طبيعة الشعب المصري الذي يميل للانتخابات الفردية في بعض الدوائر لافتا إلى أن الدستور المصري قائم على التعديدية الحزبية ونظم القوائم النسبية يتماشي مع ما نص عليه الدستور.