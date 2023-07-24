مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية فى ضبط العناصر الإجرامية من حائزى ومتجرى...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 24 يوليو 2023 05:25 مساءً - إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية ترويجها.. فقد واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية جهودها لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة ، وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من تحقيق النتائج الإيجابية التالية :-

مديرية أمن الدقهلية

ضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") حال تواجده بدائرة مركز شرطة السنبلاوين.. وبحوزته (عدد 20 طربة من مخدر الحشيش وزنت 2 كيلو جرام – كمية لمخدر الهيروين - مبلغ مالى– سلاح أبيض).

مديرية أمن القليوبية

ضبط (عنصر إجرامى"له معلومات جنائية") حال تواجده بدائرة مركز شرطة الخانكة.. وبحوزته (كمية لمخدر الهيروين - مبلغ مالى – هاتف محمول –سلاح أبيض).

ضبط (عنصر إجرامى"له معلومات جنائية") حال إستقلاله دراجة نارية "بدون لوحات" بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة.. وبحوزته (عدد 50 طربة لمخدر الحشيش وزنت 5 كيلو جرام - مبلغ مالى – سلاح أبيض).

مديرية أمن الغربية

ضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") حال تواجده بدائرة قسم شرطة أول طنطا.. وبحوزته (كمية لمخدر الهيروين – مبلغ مالى – سلاح أبيض) .

مديرية أمن الشرقية

ضبط (عنصر إجرامى) حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان.. وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش– مبلغ مالى – سلاح أبيض) .

مديرية أمن البحيرة

ضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") حال تواجده بدائرة مركز شرطة المحمودية.. وبحوزته (كمية لمخدر الهيروين– مبلغ مالى) .

مديرية أمن الإسكندرية

ضبط (عنصر إجرامى"له معلومات جنائية") حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثان الرمل.. وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش– مبلغ مالى) .

ضبط (عنصر إجرامى"له معلومات جنائية") حال تواجده بدائرة قسم شرطة العطارين.. وبحوزته (كمية لمخدر الهيروين– مبلغ مالى) .

مديرية أمن المنيا

ضبط (سيدة "لها معلومات جنائية") حال تواجدها بدائرة قسم شرطة المنيا.. وبحوزتها (كمية لمخدر الهيروين – كمية من عقار "التامول" المخدر - مبلغ مالى) .

مديرية أمن أسيوط

ضبط (عنصر إجرامى"له معلومات جنائية") حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثان أسيوط.. وبحوزته (كمية لمخدر الهيروين – كمية لمخدر الآيس "الشابو" - مبلغ مالى – 2 سلاح أبيض) .

مديرية أمن الجيزة

ضبط (عنصر إجرامى"له معلومات جنائية") حال إستقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة ثالث

6 أكتوبر .. وبحوزته (عدد 100 طربة من مخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرام - كمية من عقار "الترامادول" المخدر – طبنجة – عدد 2 خزينة – عدد من الطلقات - مبلغ مالى) .

منطقة السحر والجمال

ضبط (عنصر إجرامى) حال تواجده بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان بالشرقية.. وبحوزته (كمية لمخدر الهيروين – مبلغ مالى) .

وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات أيدوا ماجاء بالتحريات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.