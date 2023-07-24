حزب المؤتمر: القائمة المطلقة الأفضل لضمان تمثيل الفئات التى نص عليها الدستور

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 24 يوليو 2023 05:26 مساءً - أيد الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لحزب المؤتمر، فكرة إجراء الانتخابات بنظام القائمة المطلقة، المغلقة، وقال إن القائمة المطلقة هى الأفضل لمواكبة تطورات العملية الانتخابية بمجلس النواب، ولابد من تنظيمها بشكل يراعى ثقل الدوائر ومنح الفرصة للأحزاب لتشكيل قوائم مطلقة أخرى.

وأشار غنيم إلى أن القوائم المطلقة تساهم فى خلق شخصيات عامة، و قامات فنية وتخصصية وكوادر لديها خبرات تفيد الدولة والبرلمان رقابيًا وتشريعيًا"، مؤكدا أن القائمة المغلقة المطلقة بالانتخابات، يجنب الكثير من المشاكل ويسهل من عملية إجرائها، كما أنها تمثل أفضل سبيل قانونى لضمان تمثيل الفئات التى نص عليها الدستور من عمال وفلاحين وأقباط وشباب وذوى الإعاقة والمصريين بالخارج، والذين لا يضمنون فرص فوزهم حال خوض الانتخابات منفردين.

وأشار غنيم، إلى أن الحزب مع فكرة إجراء الانتخابات المقبلة بنظام القائمة المطلقة المغلقة، متابعا: "ملائم لما نص عليه دستور 2014 والتعديلات التى جرت عليه فى 2019، من حتمية استمرار تخصيص مقاعد للفئات المهمشة، ومن ثم فهى بمثابة السبيل الآمن دستوريا الذى يبعد شبح عدم الدستورية عن قبة البرلمان، ويضمن الوفاء بالنسب المقررة دستوريا لصالح المرأة والشباب وذوى الإعاقة والأقباط والمصريين بالخارج، بالقائمة المغلقة يعلن عن نجاحها بحصولها على الأغلبية المطلقة، وتبعدنا تماما عن إشكالية مخالفة الدستور حال أفرزت القائمة النسبية مجلس نيابى لا تتحقق فيه هذه النسب".

وشهدت جلسات الحوار الوطنى، تباين لآراء القوى السياسية بشأن الانتخابات البرلمانية المقبلة، ما بين نظام "القائمة المُطلقة" ونظام "القائمة النسبية"، فهناك من يرى أن تطبيق نظام القائمة المغلقة المطلقة بالانتخابات يُجنب الكثير من المشاكل ويسهل من عملية إجرائها والوفاء بالنسب الدستورية المنصوص عليها، ومن يطالب بتطبيق نظام القائمة النسبية، يرى فيها فرص تصحيح المسار الحزبى وتجاوز سلبيات نظام الانتخابات السابقة.