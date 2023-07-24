المصريين الأحرار: القائمة النسبية تساهم بقوة في العودة لدور النائب الحقيقي

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 24 يوليو 2023 05:26 مساءً - أكد إسلام الغزولى، نائب رئيس حزب المصريين الأحرار، أن نظام الانتخاب بالقائمة النسبية يعزز من فرص تصحيح المسار الحزبى فى الدولة المصرية فى الوقت الراهن، وذلك بما يساهم بالعديد من المزايا التى تتجاوز سلبيات نظام الانتخاب بالقائمة النسبية والتى من أهمها إنتخاب برلمان قوى يمثل كل أطياف المجتمع المصرى، وعدالة تمثيل اختبارات جميع الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم فى الانتخابات.

وأشار الغزولى، إلى أن إن حزب المصريين الأحرار يرى أن تطوير الحياة الحزبية المصرية، امرًا ضرورياً باعتبار أن الأحزاب هى مدرسة التثقيف والتكوين التى يتخرج منها رجال السياسة، كما أنها القوة الأصيلة لتوجيه الجماهير وتكوين الرأى العام لخدمة الوطن، وأن مميزات القائمة النسبية، صياغة نظام إنتخابى يضمن تقوية دور الأحزاب السياسية، وتحقيق الصيغة المثلى للإنتخابات خلال الإستحقاقات المقبلة.

وأكد إسلام الغزولى، نائب رئيس حزب المصريين الأحرار، أن القائمة النسبية يساهم بقوة فى العودة لدور النائب الحقيقى بشأن الرقابة والتشريع، فضلا عن أن يصبح محور التنافس الانتخابى هو البرامج والأفكار التى يطرحها كل حزب.

وشهدت جلسات الحوار الوطنى، تباين لآراء القوى السياسية بشأن الانتخابات البرلمانية المقبلة، ما بين نظام "القائمة المُطلقة" ونظام "القائمة النسبية"، فهناك من يرى أن تطبيق نظام القائمة المغلقة المطلقة بالانتخابات يُجنب الكثير من المشاكل ويسهل من عملية إجرائها والوفاء بالنسب الدستورية المنصوص عليها، ومن يطالب بتطبيق نظام القائمة النسبية، يرى فيها فرص تصحيح المسار الحزبى وتجاوز سلبيات نظام الانتخابات السابقة.