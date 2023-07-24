التعليم العالي: تنظيم ورشة عمل حول بناء القدرات في مجال الطاقة المتجددة

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 24 يوليو 2023 07:27 مساءً - نظمت اللجنة الوطنية بالتعاون مع منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو) وبالشراكة مع المركز القومى للبحوث، وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، وكلية الهندسة بجامعة عين شمس، والكومساتس، والمركز الإقليمي للطاقة الجديدة والمتجددة، ورشة عمل تدريبية حول 'بناء القدرات في مجال الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة: الهيدروجين الأخضر: مستقبل الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة' بحضور محمد سمير حمزة القائم بعمل رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات والمشرف على اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة، فؤاد العيني ممثل منظمة الإيسيسكو، كامل الخطيب عميد معهد البحوث الهندسية بالمركز القومي للبحوث، وذلك خلال الفترة من ١٠ - ١٢ يوليو الجارى، بمقر المركز القومي للبحوث، وذلك برعاية أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو - ألكسو - إيسيسكو).

وفى كلمته، نقل محمد سمير حمزة تحيات د. أيمن عاشور وتمنياته لأعمال الورشة بالتوفيق والنجاح، مؤكداً أن جمهورية مصر العربية تتمتع بإمكانات كبيرة للطاقة المتجددة مما يؤهلها لتقديم دوراً كبيراً وهاماً في سوق الطاقة المستقبلية، مشيراً إلى أن الحكومة المصرية أطلقت خطة وطنية للهيدروجين الأخضر تخطت 40 مليار دولار، موضحاً أنه فى نوفمبر 2022 تم الإعلان عن بدأ تشغيل المرحلة الأولي لمحطة إنتاج الهيدروجين الأخضر بالعين السخنة بقدرة 100 ميجا وات، مضيفاً أن الهيدروجين الأخضر هو طوق النجاة لمواجهة مخاطر تغير المناخ والتحديات البيئية المتزايدة.

منظمة الإيسيسكو

وفي كلمته، نقل فؤاد العيني ممثل منظمة الإيسيسسكو تحيات د.سالم بن محمد المالك المدير العام للمنظمة وتمنياته لأعمال الورشة بالتوفيق والنجاح والوصول إلى أهدافها المنشودة، مؤكدًا أن الإيسيسكو لا تدخر جهداً في دعم الدول الأعضاء في كافة مجالات المنظمة، خاصة فيما يتعلق بأهداف التنمية المستدامة، موجهاً الشكر للجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة على التعاون مع منظمة الإيسيسكو، مشيراً إلى أن العالم أصبح يتجه بسرعة نحو حلول الطاقة المستدامة كوسيلة للتخفيف من التغيرات المناخية وخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، موضحاً أنه لابد من الاستفادة من التكتولوجيات الحديثة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة.

ومن جانبه، أعرب كامل الخطيب عن سعادته بعقد هذه الورشة بمقر المركز القومي للبحوث، متمنياً لأعمال الورشة التوفيق والنجاح، مؤكداً أن المركز يعمل على توفير كافة السبل لنجاح هذه الورشة فى تحقيق أهدافها.

جانب من اللقاءوأكد عمر فاروق مساعد رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، أن الهيدروجين الأخضر يُعد من الموضوعات الهامة التي تضعها أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ضمن اهتماماتها، كما أنه يتماشى مع رؤية مصر 2030 وإستراتيجية التنمية المستدامة، وإستراتيجية مصر لتغير المناخ 2050، مؤكداً أن العالم دائم البحث عن بدائل للوقود الأحفوري، ويسعى للتخلص من الكربون في محاولة لتقليل تلك التأثيرات على التغيرات المناخية.

وأكد إيهاب إسماعيل نائب رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، أن هذه الورشة تمثل فرصة لتبادل الخبرات والعصف الذهنى ونقله من حالة البحث إلى التطوير والتنفيذ خاصة في ظل مشاركة خبراء من مختلف الجهات المعنية بالطاقة الجديدة والمتجددة.

ومن جانبها، أكدت منى هجرس الأمين المساعد بالمجلس الأعلى للجامعات أن المجلس الأعلى للجامعات يعمل على تزويد الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بالمعرفة والمهارات والأدوات اللازمة لمواجهة التحديات، مشيرة إلى أن الاستخدام الناجح للطاقة المتجددة وحلول كفاءة الطاقة يتطلب شراكات وتعاونات قوية، مضيفة أن الجامعات تلعب دوراً هاماً في سد الفجوة بين الأوساط الأكاديمية والصناعة للعمل على مستقبل مستدام.

كما أكد إبراهيم هلال ممثل كلية الهندسة بجامعة عين شمس، أن كلية الهندسة تساهم بمجهودات كبيرة في مجالات الطاقة والطاقة المتجددة، حيث أنشأت مركز التميز في الطاقة والذي يقوم بعمل عدة مشروعات خاصة بالطاقة الجديدة والمتجددة.

وأكد محمد زكريا المدير التنفيذي لكومسات عبر (الفيديو كونفرانس) أن التكيف مع الطاقة المتجددة سيكون مفيدًا، مشيراً إلى أن هناك تغييرات كبيرة في صناعة الطاقة العالمية، مضيفاً أن الكومسات بصفتها منظمة حكومية دولية تضم 27 دولة نامية تقوم بالترويج لمجموعة متنوعة من المبادرات المتعلقة ببناء القدرات والبحث والتطوير التعاوني، وتبادل المعرفة والخبرات، والممارسات الجيدة والموارد التكنولوجية بين الدول الأعضاء، حيث تم تنفيذ العديد من الأنشطة في المجالات المتعلقة بالطاقة مثل: الطاقة الحيوية، وأنظمة الطاقة الدقيقة، وتقنيات الخلايا الشمسية.

شارك فى فعاليات ورشة العمل، عمر فاروق مساعد رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، م. إيهاب إسماعيل نائب رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، د.مني هجرس الأمين المساعد بالمجلس الأعلى للجامعات، د.جواد الخراز المدير التنفيذي للمركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة (RCREEE)، د. إبراهيم هلال ممثل كلية الهندسة جامعة عين شمس، د.محمد زكريا المدير التنفيذي لكومسات عبر (الفيديو كونفرانس)، فضلاً عن مشاركة قرابة 50 مشاركًا من باكستان والمغرب، ومن مصر الجهات التالية: (المركز القومي للبحوث - أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا - جامعة حلوان - جامعة القاهرة - جامعة عين شمس - الجامعة البريطانية - هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة).