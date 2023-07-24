التنظيم والإدارة: تصعيد قيادات جديدة بـ71 جهة حكومية خلال 2023

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 24 يوليو 2023 08:28 مساءً - كشف الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، عن تصعيد قيادات حكومية جديدة فى 71 جهة خلال النصف الأول من 2023، بينها 7 وزارات هى “المالية، التموين والتجارة الداخلية، شئون المجالس النيابية، الشباب والرياضة، التخطيط والتنمية الاقتصادية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التنمية المحلية”، بالإضافة إلى جهات أخرى كالهيئة العامة للمركز الثقافى القومى، جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، هيئة الإسعاف المصرية، الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، المجلس الوطنى للاعتماد.

وتابع الجهاز في بيان له، أن قرارات تصعيد القيادات الحكومية شملت كلًا من الهيئة العامة للسلع التموينية، الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، الهبئة العامة للنقل النهرى، الهيئة القومية لسلامة الغذاء، مصلحة الطب الشرعى، الهيئة العامة للتخطيط العمرانى، جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والخارجى ، الهيئة المصرية العامة للكتاب، الهيئة القومية لسكك حديد مصر، الهيئة العامة للأرصاد الجوية، الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، الهيئة العامة لقصور الثقافة، الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، الهيئة القومية للأنفاق، الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، الهيئة العامة لميناء دمياط، الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى.

كما تم تصعيد قيادات حكومية فى الجهات الآتية أيضًا: مديرية الشئون الصحية بالغربية، مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، مديرية الطرق والنقل بالقاهرة، مديرية الشئون الصحية بالقليوبية، مديرية الزراعة بالقليوبية، مديرية الطب البيطرى بالقليوبية، ، مديرية الطب البيطرى بالمنوفية، مديرية الزراعة بالمنوفية، مديرية التربية والتعليم بالبحيرة، مديرية التنظيم والإدارة بالبحر الأحمر، مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر، مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر، مديرية الطب البيطرى بالدقهلية، مديرية الإسكان والمرافق بالوادى الجديد، مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، مديرية الشباب والرياضة بالشرقية.

وعلى مستوى دواوين المحافظات، تم تصعيد قيادات فى كلًا من ديوان عام محافظة البحر الأحمر، ديوان عام محافظة القاهرة، ديوان عام محافظة القليوبية، ديوان عام محافظة الوادى الجديد، جامعة مطروح، جامعة أسيوط، جامعة الفيومديوان عام محافظة الغربية،و جامعة سوهاج، جامعة أسيوط، جامعة الإسكندرية، جامعة حلوان، جامعة القاهرة، جامعة عين شمس، جامعة المنصورة.