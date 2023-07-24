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مصدر أمني: فيديو قيادة سيارة أثناء فتح غطاء المحرك قديم وسبق ضبط المتهمين في حينه

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احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 24 يوليو 2023 08:29 مساءً - أوضح مصدر أمنى أن مقطع الفيديو الذى تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي والذى تضمن قيام أحد الأشخاص بقيادة سيارة أثناء فتح غطاء المحرك "الكبوت" وجلوس آخر أعلى المحرك ، قديم وأن الواقعة تعود إلى عام 2021، وقد تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مرتكب الواقعة بمحافظة السويس فى حينه ، واتخاذ الإجراءات القانونية حياله ، كما تم رصد إعادة تداول ذات المقطع على مواقع التواصل الإجتماعى خلال شهر مارس الماضى ، وتم نشر توضيح لحقيقة الواقعة على الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية بتاريخ 29/3/2023.

وأكد المصدر على ضرورة التحقق من صحة الأخبار ومصادرها قبل ترويجها.  

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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