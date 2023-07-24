مصدر أمني: فيديو قيادة سيارة أثناء فتح غطاء المحرك قديم وسبق ضبط المتهمين في حينه

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 24 يوليو 2023 08:29 مساءً - أوضح مصدر أمنى أن مقطع الفيديو الذى تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي والذى تضمن قيام أحد الأشخاص بقيادة سيارة أثناء فتح غطاء المحرك "الكبوت" وجلوس آخر أعلى المحرك ، قديم وأن الواقعة تعود إلى عام 2021، وقد تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مرتكب الواقعة بمحافظة السويس فى حينه ، واتخاذ الإجراءات القانونية حياله ، كما تم رصد إعادة تداول ذات المقطع على مواقع التواصل الإجتماعى خلال شهر مارس الماضى ، وتم نشر توضيح لحقيقة الواقعة على الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية بتاريخ 29/3/2023.

وأكد المصدر على ضرورة التحقق من صحة الأخبار ومصادرها قبل ترويجها.