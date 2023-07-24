برلماني: النظام الانتخابي الحالي يحمي البرلمان من شبهة عدم الدستورية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 24 يوليو 2023 08:29 مساءً - قال الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، أنه يؤيد إجراء الانتخابات بنظام القائمة المغلقة، باعتباره النظام الأنسب في الوقت الحالي، والقادر على استيفاء الكوتة التي حددها الدستور بشأن المرأة وذوي الإعاقة والأقباط والشباب والمصريين بالخارج بالخارج والتى تمثل ٤٠٪ من المقاعد المخصصة للقائمة.

وأكد "محسب"، أن نظام القائمة المغلقة يحصن البرلمان، من شبح الوقوع في شبهة عدم الدستورية حال الاعتماد على القائمة النسبية، وصعوبة الوفاء بالنسب المقررة دستوري، موضحا أن هذا النظام يحتاج من الأحزاب بذل المزيد من الجهد من أجل تقوية نفسها لتصبح قادرة على خوض المنافسة الانتخابية.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن النظام الانتخابي الحالى هو النظام الأكثر ملائمة وقد أكدت الانتخابات الحالية نجاحه حيث نجح في تكوين مجلس قوي بعيدا تمام عن المنازعات القضائية أو شبهات عدم الدستورية،مطالبا بإعادة النظر في قانون تقسيم الدوائرحيت لا يواجه المرشحين صعوبة في الدعاية الانتخابية مع اتساع المساحة الجغرافية للدوائر.