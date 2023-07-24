قطع المياه عن مدينة طما وقرى سلامون ومشطا والمدمر بسوهاج للقيام بأعمال...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 24 يوليو 2023 09:29 مساءً - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، قطع المياه عن مدينة طما وقرى سلامون ومشطا والمدمر بمركز طما الثلاثاء الموافق 25 يوليو 2023 فى تمام الساعة الواحدة صباحا وحتى الخامسة من فجر نفس اليوم، ولمدة 4 ساعات، صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، وأضاف أنه يتم خلال تلك الفترة القيام بأعمال الصيانة لمحطة مياه السكساكا السطحية.

وأوضح حسن محمود مدير الخط الساخن أن الشركة تتلقى شكاوى المواطنين من خلال الخط الساخن 125 من اى تليفون أرضى أو محمول والرقم 01207125125 من خلال خدمة الواتس اب او من خلال تطبيق الهاتف المحمول (HCWW 125) أو ارسال الشكوى على موقع الشــركة الالكترونى ، وأنه تم تجهيز سيارات مياه نقية مجانا يتم الدفع بها لتلبية احتياجات المواطنين حين الحاجة إلى ذلك.

وأهابت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، بالمواطنين وأصحاب المخابز ومسئولي الهيئات الحكومية والمستشفيات بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لهم خلال تلك الفترة. قطع المياه