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وزيرة البيئة: المرأة تتقلد مناصب قيادية في ظل توجيهات القيادة السياسية

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حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 24 يوليو 2023 09:29 مساءً - قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن برنامج "المرأة تقود للتنفيذيات" مهم جدًا في ظل أهمية أن المرأة تتقلد مناصب قيادية في ظل توجيهات القيادة السياسية، ولكن لابد من تأهيلها أولًا.

وأضافت فؤاد، خلال لقائها عبر فضائية "اكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، أنه من المهم أن تشعر المرأة بأن الدولة تدعمها، خاصة أن ندعمها من أجل تأهيلها وتمكينها في المجتمع.

عملية اختيار الدفعة الأولى

وتابعت وزيرة البيئة: وجودنا كوزيرات في عملية اختيار الدفعة الأولى من برنامج "المرأة تقود للتنفيذيات" مهم جدًا.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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