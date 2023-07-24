”الكهرباء” تعلن تراجع الأحمال المفصولة لـ2500 بدلا من 3000 ميجاوات

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 24 يوليو 2023 11:24 مساءً - أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك، أن الحمل الأقصى على الشبكة القومية للكهرباء بلغ أمس الأحد 34 ألف و500 ميجا وات، والحمل الأقصى على الشبكة بلغ مساء اليوم 35 ألف 600 ميجا وات.

وقال، هناك زيادة احتياطية في الإنتاج المتاح اليوم الاثنين قدرها 10 ألف 150 ميجاوات، مشيرا إلى تراجع القدرات التى تم فصلها من خلال تخفيف الأحمال إلى 2500 ميجا وات بدلا من 3000 ميجا وات فى وقت الذروة خلال الأيام الماضية.

وكان مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة كشف أن مدة الانقطاع و عدد مرات الفصل ستشهد تراجع كبير خلال الأيام المقبلة مع بدء تنفيذ برنامج الشركة القابضة لكهرباء مصر لتخفيف الاحمال وفقا لجدول زمنى ، كاشفا أن هناك تحسن نسبي في إمدادات الوقود لمحطات الكهرباء.

قال المصدر، محطات انتاج الكهرباء تحتاج إلى حوالى 110 مليون متر مكعب يوميا خلال أشهر الصيف وخاصة في الأيام المتوقع أن تصل الاحمال على الشبكة القومية للكهرباء إلى 35 الف ميجا وات ، لافتا إلى أن وزارة البترول أكدت أنه سيتم العمل على زيادة كميات الوقود الذي يتم ضخه بمحطات الكهرباء قدر المستطاع.