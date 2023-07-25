مواعيد قطارات السكة الحديد على خطوط الوجهين البحرى والقبلى

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 25 يوليو 2023 08:24 صباحاً - نقدم لكم قائمة بالقطارات المكيفة والقطارات الروسية العادية التى تعمل على كافة خطوط السكة الحديد ومواعيد قيامها، والتى تستلزم الحجز المسبق قبل استقلالها.

مواعيد قطار تالجو على خط القاهرة إسكندرية

-يقوم القطار رقم 2025 من القاهرة الساعة 8 ص، ويصل الإسكندرية 10.30 صباحا.

-يقوم القطار رقم 2023 الساعة 2 ظهرا من القاهرة ويصل الإسكندرية الساعة 4.30 مساء.

-يقوم قطار 2022 تالجو الإسكندرية / القاهرة الساعة 5:50.

-يقوم القطار رقم 2024 من الإسكندرية الساعة 2 ظهرا ويصل القاهرة الساعة 4.30 مساء.

-يقوم قطار 2027 من القاهرة الساعة 7:00 مساءاً ويصل الإسكندرية الساعة 9:30 مساءاً.

-قطار 2026 يقوم من الإسكندرية الساعة 6:50 مساءاً ويصل القاهرة الساعة 9:20 مساءاً

مواعيد قطار تالجو على خط القاهرة أسوان

-يقوم قطار 2030 من القاهرة الساعه 7 مساء ليصل أسوان الساعة 6,40 صباح اليوم التالى.

-يقوم قطار 2031 من أسوان يوميا الساعه 7 مساء يصل القاهرة الساعه 6,50 صباحا.

القطارات المكيفة والروسى على خط (القاهرة - الإسكندرية):

-قطار رقم 903 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 6.00 صباحا.

-قطار رقم 905 مكيف القاهرة الإسكندرية مباشر موعد قيامه الساعة 9.00 صباحا.

-قطار رقم 901 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 8.10 صباحا.

-قطار رقم 911 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 10.00 صباحا.

-قطار رقم 913 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 12.30 ظهرا.

-قطار رقم 917 مكيف القاهرة الإسكندرية مباشر موعد قيامه الساعة 14.00 ظهرا.

-قطار رقم 919 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 14.25 ظهرا.

-قطار رقم 915 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 15.35 عصرا.

-قطار رقم 921 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 19.00 مساء.

-قطار رقم 925 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 17.10 مساء.

-قطار رقم 923 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 18.00 مساء.

-قطار رقم 931 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 20.15 مساء.

قطار رقم 1203 القاهرة الاسكندرية (روسى ) موعد قيامه الساعة 13.25 ظهرا.

-قطار رقم 23 القاهرة الاسكندرية (روسى) موعد قيامه الساعة 17.20 ظهرا.

-قطار 3023 ثالثة مكيفة (القاهرة / الاسكندرية) قيام من محطة القاهرة الساعة 17:00

القطارات المكيفة والروسى على خط (الإسكندرية - القاهرة):

-قيام قطار 8 روسى تهوية الاسكندرية / القاهرة الساعة 5:10

-قطار 3024 ثالثة مكيفة (الإسكندرية / القاهرة) الساعة 10:00.

-قطار رقم 902 مكيف الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 6.00 صباحا.

-قطار رقم 906 مكيف الإسكندرية القاهرة مباشر موعد قيامه الساعة 7.00 صباحا.

-قطار رقم 900 مكيف الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 8.15 صباحا.

-قطار رقم 912 مكيف الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 11.30 صباحا.

-قطار رقم 914 مكيف الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 13.00 ظهرا.

-قطار رقم 916 مكيف الإسكندرية القاهرة مباشر موعد قيامه الساعة 14.00 ظهرا.

-قطار رقم 922 مكيف الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 15.30 عصرا.

-قطار رقم 928 مكيف الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 15.00 مساء.

-قطار رقم 930 مكيف الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 20.10 مساء.

-قطار رقم 920 مكيف الاسكندرية طنطا موعد قيامه الساعة 22.00 مساء.

-قطار رقم 18 الاسكندرية القاهرة (روسى ) موعد قيامه الساعة 13.10 ظهرا.

-قطار رقم 28 الاسكندرية القاهرة (روسى) موعد قيامه الساعة 20.20 مساء.

القطارات المكيفة والروسى على خط (القاهرة - أسوان):

-قطار رقم 1902 مكيف القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة 00.20 مساء.

-قطار رقم 978 مكيف القاهرة أسيوط موعد قيامه الساعة 06.30 صباحا.

-قطار رقم 980 مكيف القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة 08.00 صباحا.

-قطار رقم 2010 مكيف القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة 10.00 صباحا.

-قطار رقم 982 مكيف القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة 12.00 ظهرا.

-قطار رقم 986 مكيف القاهرة الأقصر موعد قيامه الساعة 13.00 ظهرا.

-قطار رقم 970 مكيف بور سعيد سوهاج موعد قيامه الساعة 14.00 ظهرا.

-قطار رقم 990 مكيف القاهرة سوهاج موعد قيامه الساعة 16.00 عصرا .

-قطار رقم 2006 مكيف القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة 17.15 عصرا.

-قطار رقم 2012 مكيف القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة 17.30 عصرا.

-قطار رقم 872 مكيف القاهرة أسيوط موعد قيامه الساعة 17.45 عصرا.

-قطار رقم 988 مكيف القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة 19.00 مساء.

-قطار رقم 2014 مكيف القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة 21.00 مساء.

-قطار رقم 976 مكيف القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة 21.30 مساء.

-قطار رقم 996 مكيف القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة 22.00 مساء.

-قطار رقم 890 مكيف القاهرة سوهاج موعد قيامه الساعة 23.30 مساء.

-قطار رقم 974 القاهرة الاقصر (روسى) موعد قيامه الساعة 5.30 صباحا.

-قطار رقم 1006 القاهرة سوهاج (روسى) موعد قيامه الساعة 6.00 صباحا.

-قطار رقم 80 القاهرة أسوان (روسى) موعد قيامه الساعة 8.30 صباحا.

-قطار رقم 1004 القاهرة أسوان (روسى) موعد قيامه الساعة 9.30 صباحا.

-قطار رقم 160 القاهرة الاقصر (روسى) موعد قيامه الساعة 12.15 ظهرا.

-قطار رقم 972 القاهرة أسيوط (روسى) موعد قيامه الساعة 14.20 ظهرا.

-قطار رقم 188 القاهرة أسوان (روسى) موعد قيامه الساعة 18.00 مساء.

-قطار رقم 1014 القاهرة أسوان (روسى) موعد قيامه الساعة 18.50 صباحا.

-قطار رقم 1012 القاهرة أسوان (روسى) موعد قيامه الساعة 20.20 مساء.

القطارات المكيفة والروسى على خط (أسوان - القاهرة):

-قطار 3025 ثالثة مكيفة (أسوان / القاهرة) قيام الساعة 04:10.

-قطار رقم 2011 مكيف أسوان القاهرة موعد قيامه الساعة 5.15 صباحا.

-قطار رقم 981 مكيف أسوان القاهرة موعد قيامه الساعة 5.30 صباحا.

-قطار رقم 983 مكيف أسوان القاهرة موعد قيامه الساعة 7.30 صباحا.

-قطار رقم 2013 مكيف أسوان القاهرة موعد قيامه الساعة 14.30 ظهرا.

-قطار رقم 2007 مكيف أسوان القاهرة موعد قيامه الساعة 15.15 عصرا.

-قطار رقم 2015 مكيف أسوان القاهرة موعد قيامه الساعة 16.00 مساء.

-قطار رقم 1903 مكيف أسوان القاهرة موعد قيامه الساعة 17.00 مساء.

-قطار رقم 997 مكيف أسوان القاهرة موعد قيامه الساعة 20.45 مساء.

-قطار رقم 989 مكيف أسوان القاهرة موعد قيامه الساعة 23.00 مساء.

-قطار رقم 987 مكيف الأقصر القاهرة موعد قيامه الساعة 4.50 صباحا.

-قطار رقم 977 مكيف الاقصر القاهرة موعد قيامه الساعة 19.25 مساء.

-قطار رقم 971 مكيف سوهاج القاهرة موعد قيامه الساعة 5.20 صباحا.

-قطار رقم 991 مكيف سوهاج القاهرة موعد قيامه الساعة 6.30 صباحا.

-قطار رقم 891 مكيف سوهاج القاهرة موعد قيامه الساعة 11.00 ظهرا.

-قطار رقم 871 مكيف أسيوط القاهرة موعد قيامه الساعة 3.20 صباحا.

-قطار رقم 979 مكيف أسيوط القاهرة موعد قيامه الساعة 15.00 ظهرا.

-قطار رقم 81 أسوان القاهرة (روسى) موعد قيامه الساعة 4.30 صباحا.

-قطار رقم 1013 أسوان القاهرة (روسى) موعد قيامه الساعة 13.50 ظهرا.

-قطار رقم 1015 أسوان القاهرة (روسى) موعد قيامه الساعة 17.30 عصرا.

-قطار رقم 187 أسوان القاهرة (روسى) موعد قيامه الساعة 18.30 مساء.

-قطار رقم 1011 أسوان القاهرة (روسى) موعد قيامه الساعة 23.20 مساء.

-قطار رقم 833 أسوان القاهرة (روسى) موعد قيامه الساعة 00.10 مساء.

-قطار رقم 975 الاقصر القاهرة (روسى) موعد قيامه الساعة 8.00 صباحا.

-قطار رقم 1007 سوهاج القاهرة (روسى) موعد قيامه الساعة 19.35 مساء.

-قطار رقم 973 أسيوط القاهرة (روسى) موعد قيامه الساعة 2.20 ظهرا.

-قطار رقم 165 أسيوط القاهرة (روسى) موعد قيامه الساعة 6.00 صباحا.

-قطار رقم 1010 أسوان القاهرة (روسى) موعد قيامه الساعة 00.05 مساء.

القطارات المكيفة والروسى والمختلطة المستمرة من الاسكندرية أسوان والعكس:

-قطار رقم 88 الإسكندرية أسوان موعد قيامه الساعة 17.00 بعد الظهر.

-قطار رقم 89 مكيف أسوان الإسكندرية موعد قيامه الساعة 11.15 صباحا.

-قطار رقم 163 أسوان القاهرة (روسى) موعد قيامه الساعة 4.00 صباحا.

-قطار رقم 164 الاسكندرية أسوان (روسى) موعد قيامه الساعة 12.00 ظهرا.

-قطار رقم 934 مكيف الإسكندرية الاقصر موعد قيامه الساعة 21.10 مساء.

-قطار رقم 935 مكيف الأقصر الإسكندرية موعد قيامه الساعة 22.30 مساء.

-قطار رقم 185 سوهاج بورسعيد مختلط (مكيف - مميز) موعد قيامه الساعة 8.30 صباحا.

-قطار رقم 186 بور سعيد سوهاج مختلط (مكيف - مميز) موعد قيامه الساعة 9.00 صباحا.

-قطار رقم 1008 الاسكندرية أسوان (روسى) موعد قيامه الساعة 19.35 مساء.

-قطار رقم 1109 الفيوم الإسكندرية مختلط (مكيف - مميز ) موعد قيامه الساعة 8.35 صباحا.

-قطار رقم 2008 مكيف الإسكندرية أسوان موعد قيامه الساعة 19.00 مساء.

-قطار رقم 1009 الاسكندرية أسوان (روسى) موعد قيامه الساعة 8.25 صباحا.

-قطار رقم 157 أسوان القاهرة (روسى) موعد قيامه الساعة 19.40 مساء.

-قطار رقم 158 الاسكندرية الاقصر (روسى) موعد قيامه الساعة 7.15 صباحا.

-قطار رقم 196 الإسكندرية الفيوم مختلط (مكيف - مميز ) موعد قيامه الساعة 8.35 بعد صباحا.

-قيام قطار 3008 ثالثة مكيفة الأسكندرية / أسوان الساعة 5:45.

خط القاهرة / طنطا / المنصورة:

-قيام قطار 948 سياحي المنصورة / القاهرة الساعة 5:35.

-قيام قطار 65 ركاب طنطا / المنصورة الساعة 16:50.

-قيام قطار 1915 سياحي شبرا الخيمة / المنصورة الساعة 15:35.

-قيام قطار 1914 سياحي المنصورة /شبرا الخيمة الساعة 6:35.