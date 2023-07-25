سويلم يبحث مع السفير الفرنسى بالقاهرة سبل تعزيز التعاون فى مجال الموارد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 25 يوليو 2023 09:29 صباحاً - - التعاون المستقبلى فى مجالات تأهيل الترع بتقنيات صديقة للبيئة والرى الحديث وتأهيل المنشآت المائية ومحطات الرفع وتحلية المياه وحماية الشواطئ

- الدكتور سويلم : التغيرات المناخية تحدى كبير على المستوى العالمى ، ومصر نجحت فى وضع المياه فى قلب العمل المناخى العالمى

- دعوة الجانب الفرنسى لدعم المبادرة الدولية للتكيف بقطاع المياه AWARe ، والمشاركة فى إسبوع القاهرة السادس للمياه

- تعزيز التعاون العلمى بين المركز القومى لبحوث المياه ونظرائه من المراكز البحثية والجامعات الفرنسية

- تعزيز التعاون بين البلدين فى مجال التدريب وبناء قدرات المتخصصين فى مجال المياه

إلتقى السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والري بالسيد السفير/ مارك باريتى سفير فرنسا لدى مصر .

وأشار الدكتور سويلم للقاءه السابق مع السيد/ كريستوفر بيشو وزير البيئة الفرنسى على هامش فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمياه والذى عقد فى نيويورك فى شهر مارس الماضى ، حيث تم الإتفاق على تعزيز التعاون بين مصر وفرنسا فى مجال الموارد المائية .

واستعرض الدكتور سويلم والسيد باريتى مجالات التعاون المستقبلية المقترحة فى مجالات (تأهيل الترع بإستخدام تقنيات صديقة للبيئة - الرى الحديث - تأهيل المنشآت المائية - إنشاء وتأهيل محطات الرفع - تحلية المياه لإنتاج الغذاء - حماية الشواطئ) .

وأكد الدكتور سويلم خلال اللقاء على ما تمثله التغيرات المناخية من تحدى كبير على المستوى العالمى ، مشيرا إلى أن إدراك مصر لتأثير تغير المناخ على قطاع المياه أدى لسعى مصر وبنجاح لوضع المياه فى قلب العمل المناخى العالمى من خلال العديد من الفعاليات الدولية مثل إسبوع القاهرة الخامس للمياه ومؤتمر المناخ COP27 ومؤتمر الأمم المتحدة للمياه فى شهر مارس الماضى ، هذا بخلاف ما تقوم به مصر على الصعيد الداخلى من مشروعات واجراءات للتكيف مع تغير المناخ مثل مشروعات حماية الشواطئ والحماية من أخطار السيول .

واشار سيادته لما تحقق خلال مؤتمر المناخ COP27 من إطلاق مبادرة دولية للتكيف بقطاع المياه ، والتى تهدف لتنفيذ مشروعات على الأرض بالدول الإفريقية للتكيف مع التغيرات المناخية ، وتوجه الدكتور سويلم بالدعوة للجانب الفرنسى لدعم هذه المبادرة الهامة .

واشار سيادته لقيام مصر بتنظيم إسبوع القاهرة السادس للمياه تحت عنوان "العمل على التكيف في قطاع المياه من أجل الإستدامة" وذلك خلال الفترة من ٢٩ إكتوبر الى ٢ نوفمبر ٢٠٢٣ ، متوجها بالدعوة للجانب الفرنسى للمشاركة فى هذا الحدث الهام لإثراء المناقشات والفعاليات .

وتم خلال اللقاء بحث تعزيز التعاون العلمى بين البلدين من خلال التنسيق المشترك بين المركز القومى لبحوث المياه التابع للوزارة ونظرائه من المراكز البحثية والجامعات الفرنسية ، والنظر فى قيام الجانب الفرنسى بتقديم منح لدراسات الماجستير والدكتوراة للمهندسين والباحثين بالوزارة والمركز القومى لبحوث المياه .

كما تم بحث تعزيز التعاون بين مصر وفرنسا فى مجال التدريب وبناء قدرات المتخصصين فى مجال المياه ، حيث أشار الدكتور سويلم لما تمتلكه الوزارة من قدرات تدريبية متميزة تهدف لرفع قدرات العاملين بمجال المياه سواء من المصريين أو الأفارقة ، وذلك من خلال المركز الإقليمي للتدريب التابع للوزارة وفروعه بالمحافظات والذى يُعد جهة معتمدة لدى اليونسكو من الفئة الثانية كأحد المراكز المتميزة فى تطبيق كافة معايير الجودة العالمية فى خطط التدريب والمواد العلمية المقدمة ، بالإضافة للدورات التدريبية التي ينظمها مركز التدريب الإقليمى التابع لمعهد بحوث الهيدروليكا ، ويشارك فيها متدربين من دول حوض النيل والدول الأفريقية ، بخلاف دبلوم الموارد المائية المشتركة والتى تعقد سنوياً بالتنسيق بين الوزارة وكلية الهندسة بجامعة القاهرة .

كما قامت مصر بتدشين "المركز الإفريقي للمياه والتكيف المناخي" PAN AFRICAN تحت مظلة المبادرة الدولية للتكيف بقطاع المياه AWARe والتى أطلقتها مصر خلال مؤتمر المناخ الماضى COP27 ، والتى تعد أحد طرق تنفيذها العمل على بناء القدرات فى مجال المياه .