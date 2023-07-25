أسعار الخضروات في سوق العبور اليوم الثلاثاء

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 25 يوليو 2023 10:27 صباحاً - شهدت أسعار الخضراوات فى بداية التعاملات اليوم الثلاثاء 25 يوليو 2023، حالة استقرار في سوق العبور للجملة ويضاف إلى السعر المعلن من 5 - 7 جنيهات للكيلو في أسواق التجزئة.

حيث سجل سعر الطماطم ما بين 3.5 إلى 6.5 جنيهات للكيلو.

- البطاطس ما بين 8 إلى 9.5 جنيه.

- البصل ما بين 12 إلى 17 جنيهًا.

- الكوسة ما بين 4.5 إلى 8.5 جنيه.

-تراوح سعر الجزر ما بين 5 إلى 10 جنيهات للكيلو .

- الفاصوليا ما بين 12 إلى 18 جنيهًا.

- الباذنجان البلدي ما بين 2 إلى 5 جنيهات.

- الفلفل الحامي البلدي ما بين 5 إلى 7.5 جنيهات.

- الملوخية ما بين 3 إلى 4 جنيه.

- الخيار البلدي ما بين 3.5 إلى 6.5 جنيه

- الليمون البلدي ما بين 7 إلى 17 جنيها.

- قلقاس ما بين 5 إلى 9 جنيهات للكيلو .

- بامية ما بين 15 إلى 25 جنيها.

- الثوم ما بين 24 إلى 30 جنيها.