محافظ بنى سويف يستقبل سفير كوريا الجنوبية في مستهل زيارته لبني سويف

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 25 يوليو 2023 10:27 صباحاً - استقبل الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف ، السفير الكوري "كيم يونج هيون " على رأس وفد من سفارة دولة كوريا الجنوبية في مستهل زيارته للمحافظة، والتي تتضمن، تفقد الجامعة التكنولوجية شرق النيل بمدينة بني سويف الجديدة ، وزيارة مصنع شركة سامسونج العالمية بمنطقة كوم أبوراضي الصناعية

في بداية اللقاء رحب المحافظ بالسفير الكوري ، مؤكداً عمق العلاقات بين البلدين الصديقين "مصر وكوريا الجنوبية"، والتي لها أبعاد وعوائد اقتصادية كبيرة على شعبي البلدين، لاسيما في ظل الفترة الحالية وما تشهده تقدما وتطورا ملحوظا في عهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، فى مستوى العلاقات الثنائية بين البلدين التى تربطهما علاقات نوعية تاريخيا واقتصاديا

ومن جانبه أعرب السفير عن شكره وتقديره لحفاوة الاستقبال، مؤكدا على أن العلاقة بين الدولتين تشهد تنوعا، حيث تمتد إلى العديد من المجالات في مقدمتها الاستثمار، منوها أن محافظة بني سويف بها حاليا مصنع شركة سامسونج العالمية ، والجامعة التكنولوجية التي هي من أهم ثمار التعاون النوعي بين البلدين،مؤكدا حرص بلاده على مزيد هذا التعاون الذي يعود على الشعبين بالإيجاب.