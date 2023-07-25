عودة انعقاد الجلسات المتخصصة للحوار الوطني بالأكاديمية الوطنية للتدريب

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 25 يوليو 2023 11:30 صباحاً - مع استمرار انعقاد الجلسات العامة للحوار الوطني بأرض المعارض، والتي تشهد دوماً مشاركة واسعة من كل أطياف الحياة السياسية في مصر، يبدأ اليوم خطوة جديدة من خطوات الحوار الوطني تُمهّد الطريق نحو الجمهورية الجديدة.

تُعقد اليوم، في مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، أولى الجلسات التخصصية المغلقة، وذلك في اللجان التالية:

- لجنة مباشرة الحقوق السياسية، المدرجة على قائمة المحور السياسي

- لجنة الصحة، المدرجة على قائمة المحور المجتمعي

ومنذ بدء الجلسات العامة للحوار الوطني، تم عقد أكثر من ٥٠ جلسة معلنة، ناقشنا خلالها العديد من القضايا الهامة في المحور السياسي والمحور الاقتصادي والمحور المجتمعي، وشهدت حضور آلاف المشاركين من كافة أطياف المجتمع ومختلف التوجهات والأيديولوجيات.

وقد أثمرت هذه الجلسات عن عدد كبير من المقترحات والتوصيات التي تحتاج إلى بلورة وصياغة أكثر دقة وقابلية للتنفيذ.

بالتوازي ومع استمرار الجلسات النقاشية المفتوحة والمعلنة، تُعقد الجلسات المتخصصة، والتي ستتم بمشاركة عدد محدود من الحضور من ذوي الخبرة والتخصص والمعنيين بالقضايا التي تمت مناقشتها في الجلسات العامة.

ويهدف الحوار الوطني من هذه الخطوة الجديدة هو الخروج بتوصيات نهائية ذات قابلية أكبر للتنفيذ، تمهيداً لعرضها على مجلس أمناء الحوار الوطني، ومن ثمّ رفعها لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.