مصر تدين الهجوم الارهابى الانتحارى فى الصومال

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 25 يوليو 2023 02:28 مساءً - أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات فى بيان صادر عن وزارة الخارجية يوم الثلاثاء ٢٥ يوليو الجارى، الهجوم الانتحارى الإرهابى الذي استهدف معسكراً لتدريب الجيش في العاصمة الصومالية مقديشو يوم الإثنين، مما أسفر عن مقتل واصابة عدد من الضحايا من افراد الجيش الصومالى.

وأعربت مصر، حكومةً وشعباً، عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لحكومة وشعب جمهورية الصومال الشقيقة في هذا المصاب الاليم ولأسر الضحايا، متمنيةً سرعة الشفاء لكافة المُصابين، ومؤكدةً على وقوفها بجانب الصومال الشقيق في مواجهة كافة أشكال العنف والتطرف والإرهاب.