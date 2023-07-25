انت الأن تتابع خبر موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023.. اعرف رابط الحصول عليها والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - يريد الجميع معرفة رابط وموعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023، وهي من أبرز الأشياء التي تشغل كل أولياء الأمور والطلاب للعام الدراسي الجاري، حيث أن النتيجة تظهر أولاً عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك بعد اعتمادها من قبل الوزير ويكون بشكل مباشر.
موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023
ويقوم وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي، باعتماد نتيجة الثانوية العامة 2023 في أول شهر أغسطس 2023 القادم، ويقوم في البداية بالاتصال بالأوائل وتهنئتهم بالنجاح وحصولهم على الدرجات الكبيرة.
خطوات ورابط نتيجة الثانوية العامة 2023
وسوف نقدم لكم خطوات ورابط الحصول على نتيجة الثانوية العامة، وهي من الأشياء التي تسهلها كثيراً على جميع الطلبة والطالبات وأولياء الأمور، ويتم السير على ما يلي:
- يدخل الطالب على رابط موقع وزارة التربية والتعليم من هنا.
- النقر على كلمة نتيجة الثانوية العامة وبعدها اختار الشعبة العلمية أو الأدبية.
- سجل رقم جلوس الطالب.
- انقر على كلمة النتيجة حتى تظهر كل درجات الطالب أو الطالبة وتكون بنسبة مئوية.
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عدد طلاب الثانوية العامة 2023
- عدد طلاب الثانوية العامة 2023 مدار المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا 1.824 طالبًا وطالبة.
- عدد طلاب الثانوية العامة 2023 المكفوفين الذين يؤدون الامتحان 255 طالبًا وطالبة.
- عدد طلاب الثانوية العامة 2023 في مراكز التأهيل 80 طالبًا وطالبة.
- عدد طلاب الثانوية العامة 2023 في لجان المستشفيات 34 طالبًا وطالبة.
- عدد لجان النظام والمراقبة يبلغ 11 لجنة بكل قطاع على مستوى محافظات الجمهورية.
- عدد لجان سير الامتحان 2.098 لجنة بكل قطاع على مستوى محافظات الجمهورية.
- عدد طلاب عدد طلاب الثانوية العامة 2023 للشعبة الأدبية 276.211 طالبًا وطالبة.
- عدد طلاب الثانوية العامة 2023 للشعبة العلمية علمي علوم 391.671 طالبًا وطالبة.
- عدد طلاب الثانوية العامة 2023 للشعبة العلمية رياضيات 98.658 طالبًا وطالبة.