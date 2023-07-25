انت الأن تتابع خبر قبل أيام من الإعلان عن النتيجة .. التعليم تعلن عن مفاجأة بشأن نسبة نجاح الثانوية العامة 2023 والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - زفت مصادر من داخل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل سعيدة لطلاب الصف الثالث الثانوي بشأن نسبة نجاح الثانوية العامة 2023، للعام الدراسي المنتهي 2022-2023.

الثانوية العامة 2023:

ويستعد طلاب الثانوية العامة للإعلان عن نتيجة الصف الثالث الثانوي العامة الأسبوع القادم، حيث أكدت وزارة التربية والتعليم أنه سوف يتم الكشف عنها في الأسبوع الأول من شهر أغسطس المقبل.

نسبة نجاح الثانوية العامة 2023:

وأكد المصادر في تصريحات صحفية لها منذ قليل أن نسبة نجاح الثانوية العامة تجاوزت حاجز الـ80%، وذلك بعد انتهاء أعمال التصحيح لجميع المواد الدراسية سواء كانت التي تضاف إلي المجموع أو التي لا تضاف اليوم الثلاثاء الموافق 25 يوليو الجاري.

وأوضحت مصادر وزارة التربية والتعليم أن كنترولات الثانوية العامة سوف تبدأ في أعمال الرصد والمراجعة، حيث أنها من أشد المراحل حساسية في الكشف عن نتيجة الثانوية العامة 2023، ولا تقل أهمية عن مرحلة تنظيم الامتحانات التي عقدت في الفترة من 13 يونيو حتي 13 يوليو الجاري، في جميع محافظات جمهورية مصر العربية.

نسب النجاح في المواد الرسمية:

وكشفت وزارة التربية والتعليم في تصريحات على لسان الدكتور رضا حجازي أن نسب النجاح في اللغة العربية وصلت إلي 93% مشيرا إلي أن هناك 1.5% من اجمالي عدد الطلاب علي اكثر من 75 درجة من 80 درجة هو المجموع الكلي للمادة و النجاح الخاصة بمادة اللغة الأجنبية الثانية وصل ما يقارب 91% فأكثر، حيث أنه هناك 20% من الطلاب تخطوا حاجز الـ95%، من المجموع الكلي للمادة.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023:

1- يتمثل الخطوة الأولي من هذه الخطوات في إلى الدخول على بوابة الثانوية العامة عن طريق الضغط هنا

2- أما الخطوة الثانية من هذه الخطوات يقوم الطالب بكتابة رقم الجلوس الخاص به بشكل دقيق .

3- تعتبر الخطوة الثالثة من أهم الخطوات في عملية نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس وهي النقر على أيقونة بحث او الإطلاع على النتيجة.

4- في الخطوة الرابعة يتم ظهور النتيجة بكل سهولة.