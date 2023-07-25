"تذكرتي" يتيح حجز تذاكر أكبر "ماجيك شو" بالشرق الأوسط فى مهرجان العلمين

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 25 يوليو 2023 03:30 مساءً - يتيح موقع "تذكرتي" حجز فعاليات أكبر العروض السحرية في الشرق الأوسط للساحر كريس المصري بمهرجان العلمين الجديدة 2023، والذي ينطلق تحت شعار "العالم علمين".

ويظهر كريس المصري، مع النجمة إسعاد يونس، في برنامج "صاحبة السعادة" يوم السبت المقبل 29 يوليو الجاري، بمهرجان العلمين الجديدة 2023، بمدينة العلمين الجديدة.

وظهر كريس المصري، وهو يطير بين أبراج مدينة العلمين الجديدة، ووجه رسالة لكل الجماهير، قال فيها: "يوم 29 يوليو هيبقى فيه ألعاب كتيرة، ولو انت مش مصدق تعالى وشوف بنفسك، وانت بقى قرر ده جد ولا خفة يد".

وتستضيف مدينة العلمين الجديدة الحدث الترفيهى الأكبر فى عالم الترفيه بالشرق الأوسط، وبدأت أولى فعالياته الخميس 13 يوليو الجارى، ويستمر طوال موسم الصيف ليقدم تجربة صيفية فريدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط.

ويضم المهرجان الذى يستقبل مليون زائر من جميع أنحاء الوطن العربى العديد من الفعاليات الفنية والرياضية، إلى جانب معارض وعروض ترفيهية فى أول وأكبر وجهة إقليمية سياحية وترفيهية متكاملة بمدينة العلمين الجديدة حيث يشارك فرق واتحادات دولية لرياضات مختلفة بأحداث المهرجان الرياضية، بالإضافة إلى حفلات غنائية تاريخية لأبرز الفنانين من الوطن العربى وعلى المستوى الدولى.

وتقدم مدينة العلمين الجديدة تجربة سياحية شاملة من خلال المنطقة الشاطئية والمنطقة التاريخية والمدينة الثقافية والتى تعرف بمدينة الفنون، والتى تبنى على مساحة 260 ألف فدان، وتحتوى على أوبرا وقاعات تدريب ومجمع سينمات ومسرح روماني مكشوف للحفلات والعروض الموسيقية مجهز بأحدث تقنيات الصوت، ومجمع استديوهات ومتحف و مكتبة ثقافية، بالإضافة إلى مبنى تنمية المهارات البدوية الموجودة في المنطقة للحفاظ على الطابع التراثي لمدينة العلمين.