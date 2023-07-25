قائد القوات البحرية يلتقى نظيره العماني لبحث العلاقات الثنائية

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 25 يوليو 2023 05:24 مساءً - استقبل الفريق أشرف إبراهيم عطوة قائد القوات البحرية المصرية اللواء الركن بحرى سيف بن ناصر بن محسن الرحبى قائد القوات البحرية السلطانية العمانية والوفد المرافق خلال زيارته الرسمية لقيادة القوات البحرية بالإسكندرية والتى استمرت لعدة أيام .

بدأت الزيارة بعقد جلسة مباحثات ثنائية تناولت عدد من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك فى ضوء تنسيق الجهود والتعاون العسكرى بين القوات البحرية المصرية والسلطانية العمانية الشقيقة لدعم علاقات الشراكة الإستراتيجية ونقل وتبادل الخبرات بين الجانبين وتنسيق الجهود لمجابهة التهديدات والتحديات المشتركة فيما يتعلق بأمن واستقرار المنطقة وبما يتناسب مع دور مصر المحورى كقوة مؤثرة بالمنطقة.

وفى سياق متصل، قام قائد القوات البحرية المصرية ونظيره العمانى بجولة تفقدية لعدد من الوحدات البحرية شملت زيارة شركة ترسانة الإسكندرية للتعرف على إمكانيات الشركة وخبراتها الرائدة فى إنتاج العديد من الوحدات البحرية، كذلك مراحل بناء الفرقاطة طراز "ميكو"، وعدد من وحدات القوات البحرية للتعرف على أحدث منظومات التدريب والتسليح التى شهدتها القوات البحرية فى الآونة الأخيرة.

يأتى ذلك تأكيداً على الروابط التاريخية المتميزة بين القوات المسلحة المصرية ونظائرها من الدول الشقيقة والصديقة.