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أبو الغيط يؤكد أهمية دعم الشبكة العربية للنساء وسيطات السلام

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حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 25 يوليو 2023 05:24 مساءً - أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، أهمية دعم الشبكة العربية للنساء وسيطات السلام وتعزيز دورها على المستويين الوطني والإقليمي.

قال أبو الغيط، خلال اجتماعه اليوم مع أعضاء الشبكة العربية للنساء وسيطات السلام، إن الجامعة تولي اهتماماً بدور الوساطة النسائية في عمليات حفظ وبناء السلام الوطني والإقليمي والدولي والتي تتمثل في حزمة من الإجراءات التي تتخذها الأمانة العامة الداعمة لدور النساء في الوساطة والجهود الدبلوماسية ضمن سياق إعادة بناء السلام والأمن.

أشار الأمين العام إلى أن تضافر الجهود الوطنية والإقليمية والدولية في دعم الشبكة العربية للنساء وسيطات السلام أمر أساسي لتحقيق غاياتها واستكمالاً لجهود الدول العربية الممتدة في تحقيق التمكين السياسي للمرأة العربية.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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