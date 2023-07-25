محمود تريزيجيه يقود هجوم طرابزون سبور ضد رابوتنيكي وديا

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 25 يوليو 2023 06:30 مساءً - تواجد الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه لاعب فريق طرابزون سبور التركي في التشكيل الرسمي ضد نظيره رابوتنيكي المقدوني في المباراة الودية التي ستقام بينهما في السادسة والنصف مساء اليوم ضمن استعدادات الفريقين لخوض منافسات الموسم القادم.

وجاء تشكيل طرابزون سبور كالتالي:

تشكيل طرابزون سبور

ويفتتح فريق طرابزون سبور، مشواره فى الموسم الجديد بالدوري التركي 2023 - 2024، بمواجهة ضيفه فريق أنطاليا سبور.

وتنطلق منافسات الموسم الجديد من الدوري التركي يوم 11 أغسطس المقبل، وينتهى فى 19 مايو من عام 2024.

تحدث محمود حسن تريزيجيه، نجم طرابزون سبور التركي، عن استعداداته وطموحاته للموسم الكروي المقبل 2023/2024. وقال تريزيجيه فى تصريحات لشبكة "Pusula" التركية، "أحاول أن أكون أفضل من الأمس، سعيد جدًا بوجودي مع طرابزون سبور، أتمنى أن يكون الموسم المقبل أفضل من السابق، الجميع بذل مجهودًا كبيرًا فى فترة الإعداد وأتمنى أن نجنى ثمار ذلك".

وعن إصابة زميله ميسلاف أورسيتش فى نفس مركزه قال، "لاعب جيد، آمل أن يتعافى سريعًا وألا تكون إصابته خطيرة.. بالنسبة لي، أحاول أن أبذل مجهوداً مضاعفاً عن الموسم الماضي، لأننى ألعب لفريق كبير وهناك العديد من اللاعبين يحلمون باللعب هنا".

وأضاف، "علينا التركيز على أنفسنا وليس المنافسين، كل فريق يحاول أن يدعم صفوفه بقوة ولكن يجب أن نكون أفضل من الجميع".

وتطرق للحديث عن مدربه الجديد نيناد بيليا قائلا، "آمل أن يتأقلم اللاعبون على أسلوبه، كما كان الحال فى السابق مع المدرب عبد الله أفجي، ونستغل قوة جماهيرنا في تحقيق نتائج جيدة".