محمد صلاح فى قائمة أفضل اللاعبين تهديف بتاريخ الدورى الإنجليزى

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 25 يوليو 2023 08:26 مساءً - تواجد الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي في قائمة أكثر اللاعبين من حيث معدل التهديف بتاريخ الدوري الإنجليزي، والتي يتصدرها النجم الفرنسي تيري هنري هداف أرسنال السابق.

ويواصل محمد صلاح مسيرة هي الأفضل في تاريخ اللاعبين المصريين بالدوريات الأوروبية بعدما أصبح الهداف التاريخي لنادي ليفربول.

ونشرت شبكة "أوبتا" العالمية المتخصصة في احصائيات وأرقام كرة القدم العالمية فإن اللاعبون الذين حصلوا على أفضل دقيقة لكل هدف أو معدلات مساعدة في تاريخ الدوري الإنجليزي تواجد بينهم محمد صلاح بمعدل تهديفي بلغ 105 دقيقة لكل هدف.

محمد صلاح في قائمة أفضل اللاعبين في معدل التهديف بتاريخ الدوري الإنجليزي

تيري هنري: 94

سيرجيو أجويرو: 97

لويس سواريز: 104

محمد صلاح: 105

سولساكير: 109

بودولسكي: 109

فان بيرسي: 11

ديديه دروجبا: 113

جابرييل خيسوس: 114

يورجن كلينسمان: 114