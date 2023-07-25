الأهلى يمدد عقد على معلول و يسمح له بالرحيل إلى الهلال السعودى

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 25 يوليو 2023 08:26 مساءً - كشفت تقارير صحفية تونسية، أن نادي الهلال السعودي، تواصل مع على معلول، نجم النادي الأهلي، من أجل الحصول على خدماته، خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان موقع فووت 24 التونسي، قد أكد إن اللاعب الدولي التونسي علي معلول قرر مغادرة الأهلي المصري رسميا خلال الميركاتو الصيفي الحالي بعد مسيرة دامت 7 سنوات كاملة.

ووفقا لموقع "فوتبول تونيزيان"، فإن نادي الهلال السعودي، يسعى لضم على معلول، نجم الأهلى، خلال الصيف الحالي، حيث تواجد النجم التونسي، ضمن قائمة مرشحة لتدعيم الجبهة اليسري للزعيم السعودي.

خبر الموقع التونسي

وأشار التقرير إلى أن الهلال السعودي عرض على نجم الأهلى، عقد لمدة عام واحد، مع إمكانية إضافة عام أخر، وفى نفس الوقت يسعى الأهلى لتجديد عقد على معلول، مع السماح له بالرحيل إلى العملاق السعودي، لمدة عام.

وأوضح التقرير إلى أن على معلول، تلقى اتصالات من جانب ناديا السد والدحيل فى قطر، بالإضافة إلى الإتفاق السعودي.

وتوج معلول بسبعة عشر لقبا مع الأهلي، أبرزها دوري أبطال إفريقيا في 3 مناسبات إضافة إلى الدوري المصري 5 مرات والسوبر الإفريقي في مناسبتين.