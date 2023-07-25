”الصحة” توضح الفرق بين ضربات الشمس والإجهاد الحراري

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 25 يوليو 2023 09:29 مساءً - كشف الدكتور عمرو قنديل، مستشار وزير الصحة للطب الوقائي، تفاصيل التحذير من انتشار البعوض في ظل موجات الحرارة، موضحا أن هذا تحذير عام ولا يتعلق بشيئ معين.

وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج 'صالة التحرير'، المذاع على قناة 'صدى البلد'، أكد قنديل أن البعوض والذباب قد ينقل أمراض وبكتيريا وفيروسات وأمراض جلدية.

وحدد الفرق بين ضربات الشمس والإجهاد الحراري، موضحا أن الأولى تصيب الإنسان عند التواجد في الأماكن المكشوفة تحت أشعة الشمس، بينما الإجهاد يصيب الإنسان في مكان لا يتعرض لأشعة الشمس ولكنه سيء التهوية.

وأكد أن أعراض ضربات الشمس هي ارتفاع في درجات الحرارة واحمرار في الوجه وجفاف الجلد والتهاب في العين وصداع عام وقيء وربما تصل إلى فقدان وعي.

ولفت إلى أنه عند الإحساس بالصداع ودوار على الشخص الانتقال إلى مكان جيد التهوية مكيف ويتناول الكثير من السوائل ولكن في حال فقدان الوعي لا بد من نقل الشخص إلى المستشفى.

وطالب بالابتعاد عن أشعة الشمس ومن يعمل في المناطق المكشوفة تحت أشعة الشمس يرتدي ملابس خفيفة وقبعة ويشرب مياه باستمرار وغسل الوجه بشكل دائم والحرص على التغذية السليمة.