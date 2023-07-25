رانيا المشاط: سعيدة بالمشاركة في ”المرأة تقود للتنفيذيات” وفخورة بالمتقدمات

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 25 يوليو 2023 09:29 مساءً - قالت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إننا اليوم نرى تنفيذ استراتيجية تمكين المرأة وتأهيلها، حيث أننا رأينا تغيير تشريعات عديدة خلال الفترة الماضية، لوجود المرأة المصرية في أماكن قيادية تنفيذية.

وأضافت المشاط، خلال تصريحاتها عبر فضائية "اكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن برنامج "المرأة تقود للتنفيذيات" يؤهل الكثير من المتقدمات على احتلال هذه المناصب بشكل علمي وعملي كبير.

وتابعت: سعيدة جدًا بالمشاركة في البرنامج، وفخورة بالمتقدمات له، خاصة أننا رأينا نماذج من قطاعات مختلفة سواء مصرفيات أو أساتذة جامعات أو أطباء، وهذا يدل على أن هناك اهتمام من المرأة من قطاعات مختلفة بأنها تكون في مواقع تنفيذية.