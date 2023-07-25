النقل البحري: إطلاق النافذة الرقمية الواحدة لليخوت الأجنبية لتبسيط إجراءات التراكي

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 25 يوليو 2023 09:29 مساءً - في إطار الحملة الترويجية التي أطلقتها وزارة النقل لجذب وتعظيم سياحة اليخوت، وإلقاء الضوء على الآليات التي اتخذتها الحكومة المصرية لتعظيم سياحة اليخوت في مصر، وتبسيط وتسريع الإجراءات الخاصة بها عند وصول ومغادرة اليخت الأجنبي للمواني والمراين السياحية التي تقع على سواحل مصر، تم إطلاق النافذة الرقمية الواحدة لليخوت الأجنبية لتبسيط تلك الإجراءات، والتي تتولى وزارة النقل (قطاع النقل البحري) إدارتها وتشغيلها والإشراف عليها وتطويرها.

ويمكن الدخول إلى موقع النافذة الرقمية الواحدة لليخوت الأجنبية من خلال رابطها الرسمي على شبكة الإنترنت، من هنا: www.mts.gov.eg، وتعمل النافذة بعملة واحدة لتلافي مشكلة تضارب رسوم التراكي الخاصة باليخوت الأجنبية بالمواني المصرية مع عدم التدخل في مقابلات التراكي، وتقديم الخدمات بالمراين السياحية الخاصة، والتي سيتم الإعلان عنها من خلال النافذة الرقمية الواحدة لليخوت الأجنبية.

ولمرتادي اليخوت الأجنبية الحرية في اختيار مكان الرسو (ميناء تجاري عام / مارينا خاصة) طبقًا للأسعار المعلنة والخدمات المقدمة والظهير السياحي المطلوب زيارته.

كما يدخل من ضمن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتعظيم سياحة اليخوت في مصر وتبسيط الإجراءات الخاصة بها، السماح لليخوت الأجنبية بالمغادرة من أي ميناء أو مارينا سياحي دون التقيد بالمغادرة من ميناء أو مارينا الوصول.