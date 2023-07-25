هيئة الأرصاد: انخفاض فى درجات الحرارة بداية من السبت

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 25 يوليو 2023 09:29 مساءً - كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن هناك استمرار فى ارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة، بجانب ارتفاع نسبة الرطوبة، مشيرة إلى أن ارتفاع درجات الحرارة مستمر خلال الـ72 ساعة المقبلة، وبداية من يوم السبت المقبل سيكون هناك انخفاض فى درجات الحرارة.

وقالت منار غانم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، إن طقس الأربعاء سيشهد ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة، وستكون درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى 39 درجة في الظل تصل إلى 44 درجة حال التعرض المباشر لأشعة الشمس، كما أن درجات الحرارة على بعض محافظات الصعيد تصل إلى 45 درجة.

وتابعت منار غانم: درجة الحرارة الصغرى على القاهرة الصغرى تسجل 27 درجة ليلا، مع ارتفاع نسب الرطوبة مما يشعر المواطنين بارتفاع درجات الحرارة، لذا يجب فتح منافذ التهوية والتواجد بالقرب منها.