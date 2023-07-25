القومي للبحوث الفلكية: تنبؤات العالم الهولندي ليس لها أساس علمي

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 25 يوليو 2023 09:29 مساءً - قال الدكتور صلاح الحديدي، أستاذ الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، إن عدم استقرار باطن الأرض وكثرة البراكين تساهم بصورة كبيرة في ارتفاع درجة حرارة الأرض.

ارتفاع درجة حرارة الكوكب

وأكد الحديدي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صالة التحرير” مع الإعلامية عزة مصطفى، المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، أن زلازل تركيا الأخيرة كان لها صدى ملحوظ في الأراضي المصرية، والذي تمثل في هزات ضعيفة شعر بها عدد قليل من المواطنين المتواجدين على الأراضي الساحلية المتواجدة على البحر المتوسط.

نظريات العالم الهولندي

وأضاف في حديثه، أن نظريات العالم الهولندي الخاصة بالزلازل ليست مبنية على أساس علمي على الإطلاق، حيث لا يمكن لأحد التنبؤ بوقوع زلازل في منطقة ما، قائلاً: "هذا العالم قال الكثير من التنبؤات من قبل ولكن لم تحدث أي منها على الإطلاق".