«القصير»: الإفراج عن 181 ألف طن أعلاف «الذرة والصويا» خلال 5 أيام

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 25 يوليو 2023 09:29 مساءً - أعلن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، السيد القصير، أن الإفراج عن مستلزمات الأعلاف متواصل بالتنسيق مع البنك المركزي؛ تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وأضاف القصير، أنه خلال الفترة من 14/7/2023 حتى 19/7/2023 تم الإفراج عن 181 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 92 مليون دولار.

وتابع، أن الإفراج شمل 126 ألف طن من الذرة بحوالي 45 مليون دولار، وحوالي 55 ألف طن من فول الصويا بقيمة حوالي 41 مليون دولار، وأيضا إضافات أعلاف بحوالي 6 ملايين دولار.

ليكون إجمالي ما تم الإفراج عنه خلال الفترة من (16 أكتوبر2022 حتى 19 يوليو 2023) 6.5 مليون طن منهم 4.7 مليون طن ذرة، و1.8 مليون طن فول صويا وإضافات أعلاف، وذلك بإجمالي مبلغ 3.2 مليار دولار.